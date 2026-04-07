Überragender Neuer: "Wird eine harte Aufgabe in München"

Vorteil FC Bayern München im Viertelfinale der UEFA Champions League.

Der deutsche Rekordmeister setzte sich im Hinspiel bei Real Madrid mit 2:1 durch und geht mit der etwas besseren Ausgangsposition in das Rückspiel am 15. April in München. Spielbericht >>>

In einer sehr unterhaltsamen Partie mit etlichen Torchancen auf beiden Seiten agiert ein Mann überragend: Manuel Neuer. Auch im Alter von 40 Jahren zählt der Torwart zur absoluten Weltklasse und zog dem "königlichen" Star-Ensemble mehrmals den Nerv.

"Schade, dass es kein 2:0 geworden ist"

Trotzdem ärgert er sich etwas: "Schade, dass es kein 2:0 geworden ist. Man weiß, wie gefährlich Real Madrid ist – das hat man heute gesehen. Sie hatten viele Chancen und haben auch ein bisschen was liegen lassen."

Deshalb sei man zunächst froh über den Auswärtssieg, "aber es wird natürlich trotzdem eine schwere Aufgabe in München", wusste Neuer, dass sich die Münchner im Rückspiel nicht zurücklehnen dürfen.

Er habe auch mit 40 Jahren noch Freude am Fußball. "Ich glaube einfach, dass es mir Spaß macht, dass es Spaß macht, mit den Spielern in der Mannschaft, mit dem Trainerteam, in unserem Verein. Es ist alles möglich und deshalb bin ich trotz meiner 40 jetzt immer noch dabei."

Frust und Hoffnung bei Real

Bei den Madrilenen machte sich dagegen Enttäuschung breit, wenngleich Verteidiger Antonio Rüdiger betonte: "Wir leben noch."

Dennoch herrschte Frust. "Für mich sind die zwei Gegentore zwei Geschenke", sprach der Deutsche Klartext. Kurz vor der Pause stellte Luis Diaz auf 1:0, Harry Kane besorgte wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff das 2:0.

Beide Tore fielen nach einfachen Ballverlusten. "Wir haben vor dem Spiel und in der Halbzeit darüber gesprochen, dass wir sowas verhindern müssen - und wenn sie passieren, dann müssen wir viel enger stehen", betonte Coach Alvaro Arbeloa.

"Wenn du gegen solche Teams solche Fehler machst, fällt dir das auf die Füße und da müssen wir hinschauen", führte der Ex-Spieler aus und sprach daher von einer Niederlage, die mit etwas mehr Glück verhindert hätte werden können.

Aber: "Das Anschlusstor gibt uns Hoffnung. Es ist aus einer der Chancen entstanden, die wir kreieren konnten. Es wird in München natürlich alles andere als einfach, aber wenn es ein Team schaffen kann, dann ist es Real Madrid."