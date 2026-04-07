In der Nachspielzeit! Arsenal siegt in Lissabon

Der FC Arsenal siegt im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League bei Sporting Lissabon mit 1:0.

Die erste Top-Chance der Partie gehört den Gastgebern. Maximiliano Araujo wird von Ousmane Diomande optimal bedient, Arsenal-Torhüter David Raya kann seinen Abschluss gerade noch an die Latte lenken (6.).

In der Folge kommt Arsenal dann auf. Mit einem Freistoß sorgen die Engländer erstmals für Gefahr, Diomande kann vor Viktor Gyökeres retten (14.). Die folgende Ecke kommt ebenfalls gut, Noni Madueke zirkelt den Ball auf die Latte (15.).

Die weiteren Spielphasen in der ersten Halbzeit gehören erst Arsenal, gegen Ende erstarkt auch Sporting wieder. Wirklich gefährlich wird es vor der Pause aber nicht mehr.

Spätes Siegtor

Auch nach der Pause begegnen sich die Teams auf Augenhöhe. Rui Silva pariert einen Freistoß von Martin Ödegaard (53.), auf der Gegenseite schließt Trincao ab, Gabriel lenkt den Ball beinahe noch ins Tor ab (57.).

In Minue 64 landet der Ball dann im Tor von Sporting - nach VAR-Check wird der Treffer aber zurückgenommen. Beim vermeintlichen Führungstreffer von Martin Zubimendi stand Gyökeres zuvor im Abseits.

Arsenal-Coach Mikel Arteta bringt dann frische Kräfte ins Spiel, für die angeschlagenen Ödegaard und Leondro Trossard kommen etwa Kai Havertz und Gabriel Martinelli.

Die Chancen auf das 1:0 gehören aber zunächst Sporting - Geny Catamo scheitert aber am gut reagierenden Raya (83.). Raya pariert auch vier Minuten später gegen Catamo, Luis Suarez kann den Abstauber nicht verwerten.

In der Nachspielzeit schlägt stattdessen Joker Havertz zu. Der ebenfalls eingewechselte Gabriel Martinelli bedient den Deutschen per Heber, der verwertet eiskalt (90+1).

Im Rückspiel am kommenden Mittwoch hat Arsenal durch den knappen 1:0-Sieg die bessere Ausgangsposition.