Zum Auftakt der Viertelfinal-Duelle der UEFA Champions League kommt es zu einem echten Kracher-Duell.

Real Madrid empfängt am Dienstag im Hinspiel den FC Bayern München (21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Dabei wollen sich die Münchner mit Konrad Laimer eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in München schaffen.

Die letzten vier Königsklassen-Duelle konnte Real rund um David Alaba allesamt für sich entscheiden. Bei der Generalprobe am Wochenende gab es für die "Königlichen" jedoch eine Niederlage gegen Mallorca.

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