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Champions League heute: Real Madrid - Bayern München

Welcher dieser beiden europäischen Fußball-Giganten kann im Viertelfinal-Hinspiel der "Königsklasse" vorlegen? LIVE-Infos:

Champions League heute: Real Madrid - Bayern München Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Zum Auftakt der Viertelfinal-Duelle der UEFA Champions League kommt es zu einem echten Kracher-Duell.

Real Madrid empfängt am Dienstag im Hinspiel den FC Bayern München (21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Dabei wollen sich die Münchner mit Konrad Laimer eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in München schaffen.

Die letzten vier Königsklassen-Duelle konnte Real rund um David Alaba allesamt für sich entscheiden. Bei der Generalprobe am Wochenende gab es für die "Königlichen" jedoch eine Niederlage gegen Mallorca.

LIVE-Ticker:

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Real Madrid - Bayern München 1:1
Bayern München - Real Madrid 4:1

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