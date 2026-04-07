Heute 21:00 Uhr
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Champions League heute: Real Madrid - Bayern München
Welcher dieser beiden europäischen Fußball-Giganten kann im Viertelfinal-Hinspiel der "Königsklasse" vorlegen? LIVE-Infos:
Zum Auftakt der Viertelfinal-Duelle der UEFA Champions League kommt es zu einem echten Kracher-Duell.
Real Madrid empfängt am Dienstag im Hinspiel den FC Bayern München (21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Dabei wollen sich die Münchner mit Konrad Laimer eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in München schaffen.
Die letzten vier Königsklassen-Duelle konnte Real rund um David Alaba allesamt für sich entscheiden. Bei der Generalprobe am Wochenende gab es für die "Königlichen" jedoch eine Niederlage gegen Mallorca.