Bayern München gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid

Der FC Bayern München setzt sich im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales mit 2:1 (1:0) gegen Real Madrid durch.

Die ersten Chancen im Spiel verzeichnen die Gäste durch Standards. Erst ist es Huijsen, der nach einer Ecke der Bayern den Ball gefährlich auf das eigene Tor bringt (7.), in der nächsten Situation kann Lunin eine Hereingabe klären.

Real hat Startschwierigkeiten

Wenige Augenblicke später wackelt die Defensive des Heimteams erneut. Die Flanke von Kimmich erreicht Kane, der auf Upamecano ablegt, dieser hat das 1:0 am Fuß, vergibt jedoch aus aussichtsreicher Position.

In der 16. Minute ist es dann Mbappe, der den überragend agierenden Neuer prüft, ehe Vinicius Junior selbiges tut. Beide scheitern jeweils am Keeper. Nach dem besseren Beginn der Bayern finden die Hausherren nun besser ins Spiel.

Nach rund einer halben Stunde gibt es im unterhaltsamen Topspiel erneut Chancen auf beiden Seiten. Pitarch misslingt der Rückpass auf Lunin, Gnabry kann den Fehler nicht nutzen. Im Gegenzug ist es erneut Mbappe, der den gegnerischen Tormann nach einem Schuss ins linke Eck zu einer Parade zwingt.

In der 41. Minute dürfen die Bayern nach einigen vergebenen Chancen dann zum ersten Mal jubeln. Kane erobert nach einem Fehlpass von Vinicius Junior den Ball, dieser kommt zu Gnabry, der anschließend auf Luis Diaz ablegt. Mit 1:0 geht es in die Pause.

Blitzstart in Hälfte zwei

Den Gästen gelingt ein Blitzstart in die zweite Spielhälfte. Nur 20 Sekunden brauchen die Münchner, um durch Kane, der eine flache Hereingabe von Olise verwandelt, auf 2:0 zu stellen (46.).

Real sucht in Folge nach einer Antwort. Vinicius Junior hat in der 61. Minute die Chance auf den Ausgleich, scheitert aber alleine auf Neuer zulaufend.

Real drängt auf Ausgleich

Fünf Minuten später kann der Deutsche gegen Mbappe erneut den Kasten sauber halten. Dieses Duell wiederholt sich in der 74. Minute erneut, diesmal muss sich Neuer jedoch geschlagen geben. Die Hausherren stellen auf 1:2.

Daraufhin wollen die Spanier unbedingt den Ausgleich erzielen. Kurz vor Schluss (89.) hat Mbappe erneut zu viel Raum, er verfehlt das Tor knapp. Die Bayern nutzen im Gegenzug ihre Kontersituationen nicht.

Somit endet das Spiel 2:1 für die Bayern. Es ist deren erster Triumph seit 2001 bei Real. Während Konrad Laimer bei den Bayern bis zur 69. Minute am Platz steht, kommt David Alaba bei Real nicht zum Einsatz.

Das Rückspiel findet am 15. April in München statt.