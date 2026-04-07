These: Auch ohne Kane ist Bayern gegen Real der klare Favorit

Johannes Hofer: Die Liga kann Real nach dem 1:2-Stolperer gegen Abstiegskandidaten Mallorca schön langsam getrost abschreiben. Es heißt: Voller Fokus auf die Champions League!

Aber Kane hin oder her. Auch wenn die englische Tormaschine fit wäre, würde ich Real niemals abschreiben. Ich erinnere nur an die Ausgangslage vor dem Achtelfinale gegen ManCity. Da wurden die Madrilenen im Vorfeld schon beinahe totgeschrieben.

Aus meiner Sicht ist diese Begegnung das Highlight des Viertelfinals. Denn jetzt wird sich zeigen, wie stark die Bayern wirklich sind. In der Liga gegnerlos und in der Champions League bis auf das 1:3 gegen Arsenal unbefleckt – die größte Probe wartet jetzt.

In den vergangenen zehn Jahren holten die Madrilenen Europas begehrteste Trophäe fünf Mal. So ein Team abzuschreiben, wäre fahrlässig. Bayern hat seit dem Sieg 2020 ein Mal das Halbfinale erreicht. Endstation vor zwei Jahren: Der spätere Sieger Real Madrid.

Florian Gabriel: Ich kann meinem Kollegen da nur zustimmen. Harry Kane ist ohne Frage einer der absoluten Schlüsselspieler der Bayern. Dennoch hat sich Real Madrid in den letzten Jahren zu einem echten Angstgegner für den deutschen Branchenprimus entwickelt.

Die letzten vier K.o.-Duelle zwischen den beiden Teams entschieden immer die "Königlichen" für sich. Bayern setzte sich zuletzt 2012 gegen Real durch, damals im Halbfinale. Das "Finale Dahoam" ging schließlich gegen Chelsea verloren.

Trotz der Bilanz sind die Deutschen für mich der Favorit in diesem Duell. Bayern spielt gemeinsam mit PSG den schönsten Fußball in dieser Saison und besticht vor allem durch eine enorm hohe offensive Variabilität.

In der Liga marschiert die Kompany-Elf standesgemäß durch. Einzig gegen den FC Arsenal setzte es in der Ligaphase eine verdiente Niederlage. Real wird nun die große Prüfung auf dem Weg zum möglichen Triple. Im Bernabeu wird sich entscheiden, ob die Bayern bereit sind.