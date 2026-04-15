Traumtorschütze Olise: "Es ging hin und her"

Was für ein Spiel!

Der FC Bayern München und Real Madrid lieferten sich im Viertelfinale der UEFA Champions League ein Tor-Spektakel. Drei Mal führten die Königlichen, drei Mal glichen die Bayern aus (Spielbericht >>>).

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In der Schlussphase flog Reals Eduardo Camavinga vom Platz, Luis Diaz traf kurz darauf zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich. Den Schlusspunkt setzte Michael Olise in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck.

Camavinga-Platzverweis nicht der Wendepunkt

Es war bereits der 18. Saisontreffer für den 24-jährigen französischen Nationalspieler, der seit Sommer 2024 in München kickt. Der Linksfuß hält zudem bei 29 Assists.

"Das habe ich vorher schon fünf, sechs Mal im Spiel probiert. Das Tor war sehr schön", analysierte Olise seinen Treffer bei "CANAL+" kurz und knapp.

Über das Spiel sagte er: "Es war ein super Spiel. Es ging hin und her. Es war nur Tor, Tor, Tor. In der zweiten Hälfte haben wir unsere Chance genutzt."

Der Platzverweis von Reals Camavinga hätte geholfen, sei aber nicht der Wendepunkt zugunsten der Bayern gewesen. "Das war schon spät, um ehrlich zu sein. Wir haben schon vorher Momentum aufgebaut. Das Spiel ging in unsere Richtung", so Olise.

Im Halbfinale wartet nun der amtierende Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. "Wir kennen PSG: Es ist ein Team mit viel Qualität. Es wird spannend", sagte Olise.