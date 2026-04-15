Hinspielsieg reicht: Arsenal zieht ins CL-Halbfinale ein

Der FC Arsenal zieht ins Halbfinale der UEFA Champions League ein. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta trennt sich im Rückspiel in London gegen Sporting 0:0. In einem chancenarmen Spiel schießen beide Teams jeweils nur ein Mal auf das gegnerische Tor.

Der Premier-League-Tabellenführer zieht dank des Siegs im Hinspiel ins Semifinale ein. Joker Havertz traf in Lissabon in der Nachspielzeit zum 1:0. Im Semifinale wartet nun Atletico Madrid.

Bei den "Gunners" läuft der Ball in der Anfangsphase gut, nach etwa zehn Minuten finden auch die Gäste ins Spiel. Mitte der ersten Hälfte mehren sich die Abschlüsse. Aussichtsreiche Torchancen gibt es aber erst kurz vor der Halbzeit – für die Gäste.

Arsenal-Keeper Raya patzt im Spielaufbau. Der Fehler bleibt jedoch ohne Folgen, da Sportings Golcaves das Gleichgewicht verliert (38.). Die bis dahin beste Chance des Spiels hat daraufhin Catamo, der nach einer gefühlvollen Flanke per Direktabnahme nur die Stange trifft (43.).

Nullnummer im Emirates Stadium

Auch die erste Möglichkeit der zweiten Hälfte gehört den Portugiesen. Araujo macht den Haken in die Mitte, verzieht dann aber beim Schuss mit seinem schwächeren rechten Fuß (47.).

Martinelli (56.) und Madueke (57.), der kurz darauf verletzt vom Platz muss, setzen auf der Gegenseite mit ihren Abschlüssen Offensivakzente. Danach sparen beide Teams mit hochkarätigen Torchancen.

In der Schlussviertelstunde ist Arsenal einem Treffer näher, Trossard trifft nach einer Ecke per Kopf nur die Stange (83.). Sportings Schlussoffensive bleibt aus. Tief in der Nachspielzeit landet ein Schuss lediglich im Außennetz.