Dieser TV-Sender zeigt FC Bayern gegen Real Madrid

Der FC Bayern München befindet sich auf Kurs Champions-League-Halbfinale.

Im Hinspiel des Viertelfinales fuhren die Bayern einen 2:1-Auswärtssieg bei Real Madrid ein und haben damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch in München (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Du möchtest dir das Duell live im TV anschauen? Mit CANAL+ kannst du das tun. Der Streaming-Anbieter zeigt das Spiel, die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 20:00 Uhr.

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