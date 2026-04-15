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Dieser TV-Sender zeigt FC Bayern gegen Real Madrid

Die Königlichen laufen einem 1:2-Rückstand hinterher. Können sie die Bayern noch abfangen? Wo du das Viertelfinal-Rückspiel live mitverfolgen kannst:

Dieser TV-Sender zeigt FC Bayern gegen Real Madrid Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Bayern München befindet sich auf Kurs Champions-League-Halbfinale.

Im Hinspiel des Viertelfinales fuhren die Bayern einen 2:1-Auswärtssieg bei Real Madrid ein und haben damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch in München (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Du möchtest dir das Duell live im TV anschauen? Mit CANAL+ kannst du das tun. Der Streaming-Anbieter zeigt das Spiel, die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 20:00 Uhr.

Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste des Anbieters in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>

Bayern gegen Real Madrid: Die legendärsten Duelle

Real Madrid - Bayern München 1:1
Bayern München - Real Madrid 4:1

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