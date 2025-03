Erster Platz wertlos? "Man muss darüber nachdenken"

Erster in der Ligaphase und trotzdem das schnelle Aus im Achtelfinale.

Das ist die harte Realität des FC Liverpool in der UEFA Champions League, wo man sich am Dienstagabend PSG nach Elfmeterschießen beugen musste (Spielbericht >>>).

Sieben Siege aus acht Ligaspielen sind am Ende für die Katz. Liverpool-Trainer Arne Slot stellt den neuen Modus stark infrage.

"Man muss darüber nachdenken, wie viel es wert ist, wenn man in der Ligaphase Erster wird, wenn du dann in der nächsten Runde auf Paris Saint-Germain treffen kannst", war der Niederländer verdutzt.

Mit dem 1:0 aus dem Hinspiel hatten die "Reds" eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, doch Ousmane Dembélé egalisierte das Ergebnis mit einem frühen Treffer (12.).

Slot zufrieden mit Leistung

Die Franzosen machten erneut eine gute Figur, während der FC Liverpool seine Klasse nur zeitweise aufblitzen ließ. Letztendlich zu wenig, um in der "Königsklasse" zu bestehen.

Slot sah die Leistung aber nicht so kritisch. "Es war das beste Fußballspiel, an dem ich je beteiligt war. Es haben zwei Mannschaften auf einem unglaublichen Niveau gespielt", sagte der Niederländer auf der Pressekonferenz.

Speziell die ersten 25 Minuten haben Slot überzeugt, in denen Liverpool aber bereits mit 0:1 zurücklag. "Ich glaube nicht, dass wir es über 90 Minuten verdient haben, dieses Spiel zu verlieren. Über 180 Minuten war es vielleicht verdient, dass wir in die Verlängerung gehen mussten", meinte der 46-Jährige weiter.

PSG "ein echtes Team"

Dafür gestand Slot, dass der Gegner in der Verlängerung besser war. Am Ende entschied das Elfmeterschießen, 4:1 pro PSG.

"Wir haben gezeigt, dass wir ein echtes Team sind", sagte PSG-Coach Luis Enrique bei "Canal+".

Der Spanier zeigte trotz des Aufstiegs fairen Sportsgeist. Seiner Meinung nach, "hätten es beide Teams verdient aufzusteigen". Das Glück hatten die Franzosen auf ihrer Seite.

Neuer CL-Rekord

Einerseits wegen der kompakten Teamleistung, mit der man sogar einen neuen CL-Rekord aufstellte. In der ersten Halbzeit beging PSG kein einziges Foul: Premiere seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2003/04 laut "Opta".

Andererseits hatte Gianluigi Donnarumma mit seiner grandiosen Leistung großen Anteil am Erfolg. Im Elfmeterschießen parierte der Italiener zwei Elfmeter, was ihm auch die Auszeichnung zum "Man of the match" einbrachte.

"Gigi (Anm. Gianluigi Donnarumma) war wie Alisson im ersten Match", war Enrique stolz auf seinen Keeper. Während Liverpool nun die Zuschauerrolle hat, trifft PSG im Viertelfinale entweder auf Aston Villa oder den FC Brügge.

