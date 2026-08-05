SK Sturm hadert in Istanbul: "War so nicht notwendig"

Der SK Sturm Graz geht mit einer ungünstigen Ausgangslage ins Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League.

Am Mittwoch kassierten die "Blackies" auswärts bei Fenerbahce Istanbul eine 0:2-Niederlage (Spielbericht >>>). Beide Gegentreffer fingen sich die Grazer in der ersten Spielhälfte ein.

Das tat Sturm "brutal weh"

"Wir haben mit zwei Schüssen aufs Tor zwei Gegentore bekommen in der ersten Halbzeit - und das tut brutal weh. Ich glaube, dass das so nicht notwendig war", ärgert sich Jürgen Heil nach dem Spiel im "ORF".

Gleich der erste Schuss aufs Gehäuse der Grazer war drin. "Genau das kannst du in so einem Spiel nicht brauchen", hadert auch Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch bei seiner Pressekonferenz.

"Es ist immer eine Frage der Effizienz und der Qualität - und da muss man sagen, dass Talisca und Greenwood heute mit ihren Schüssen unhaltbare Dinge aufs Tor von Khudyakov gehaut haben", so der Sturm-Trainer.

Probleme mit und ohne Ball

Wie die Tore gefallen sind, tue weh, dass Fenerbahce in Halbzeit eins dennoch klar die bessere Mannschaft war, ist auch bei Sturm jedem bewusst.