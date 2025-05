presented by

Als Meister der ADMIRAL Bundesliga hat sich der SK Sturm Graz für das Playoff der Champions League qualifiziert.

Bundesliga: Wer wann und wo in den Europacup einsteigt >>>

Die "Blackies" sind jedenfalls erneut dazu gezwungen, nach Klagenfurt auszuweichen. Die Merkur-Arena in Graz-Liebenau entspricht nicht den UEFA-Vorschriften, um als Schauplatz der Königsklasse zu dienen.

Eine Vorschrift der UEFA besagt zudem, dass die Heimspiele im Playoff in jenem Stadion stattfinden müssen, in dem auch die Partien der Ligaphase über die Bühne gehen. Demnach würde eine mögliche Ligaphase in der Champions League ebenfalls im Wörthersee-Stadion stattfinden.

Zuerst gilt es jedoch für den SK Sturm Graz, erst einmal das Playoff zu überstehen. Am 4. August findet die Auslosung statt.

Europa-League-Heimspiele in Graz möglich

Die Grazer sind in jedem Fall sicher in einer europäischen Ligaphase vertreten: Sollte der österreichische Meister im Playoff scheitern, ginge es in der Ligaphase der Europa League weiter.

Im Unterschied zur Champions League könnten die Partien in der Europa League vielleicht tatsächlich in Graz-Liebenau stattfinden, eine Sondergenehmigung der UEFA könnte ähnlich wie in den Spielzeiten 2021/22, 2022/23 und 2023/24 möglich sein.

Die besten Bilder: Sturms Party-Nacht vor dem Stadion