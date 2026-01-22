Sturm-Noten: Überforderte Außen, inexistenter Angriff

Neues Jahr, alte Baustellen.

Auch unter Neo-Trainer Fabio Ingolitsch werden bei der 0:3-Niederlage bei Feyenoord Rotterdam (zum Spielbericht>>>) alte Probleme sichtbar.

Auf den Außenpositionen fehlt es Sturm an konstant guten Leistungen, im Angriff wird die Harmlosigkeit international wieder einmal klar. Auch die Probleme bei gegnerischen Standardsituationen beschäftigen die Grazer weiter.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Sturm-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).