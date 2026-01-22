Sturm nach EL-Aus: "Chancenlos, das muss man ganz einfach sagen"

Sturm Graz verliert auswärts klar gegen Feyenoord Rotterdam mit 0:3 (zum Spielbericht >>>).

"Es war mehr oder weniger zu erwarten. Der Unterschied ist ganz einfach da. Da gehört dazu, dass man Standards besser verteidigt. Die Intensität war teilweise zu sehen. Mit dem Ball war es aber zu fehleranfällig, nicht genau genug und zu unruhig", sagt CANAL+-Experte Roman Mählich.

Teigl: "Transfers waren einfach nicht gut"

Georg Teigl sieht vor allem das Problem in den getätigten Transfers im vergangenen Sommer und im Winter: "Du kannst nicht davon ausgehen, dass das goldene Zeitalter einfach weitergeht. Die Transfers, die sie getätigt haben, waren einfach nicht so gut."

Dem schließt sich auch Michael Madl an: "Sturm ist nicht mehr so stark. Biereth, Böving, viele Leistungsträger sind weg. Die konnten nicht ersetzt werden. Es gibt gute Spieler, aber nicht auf dem Niveau der genannten Spieler."

Mählich: "Gerechtes Ergebnis"

Letzten Endes geht das Ergebnis auch in dieser Höhe für die Experten in Ordnung:

"Es ist ein gerechtes Ergebnis, Feyenoord war diese drei Tore besser. Dass es so eindeutig wird, ist dennoch bitter. Sie waren chancenlos, das muss man ganz einfach sagen", sagt Roman Mählich.