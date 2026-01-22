Europa-League-Traum vorbei! Sturm verliert bei Feyenoord

Sturm Graz muss sich am siebenten Spieltag der UEFA Europa League Feyenoord Rotterdam mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Die "Blackies" haben damit vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Kalte Dusche für Sturm

Die Grazer, bei denen der 17-jährige Luca Weinhandl sein Profidebüt feiert, starten aggressiv in die Partie, müssen aber früh den ersten Rückschlag hinnehmen. Nach einer Ecke von Hadj Moussa verliert Malic seinen Gegenspieler aus den Augen - Watanabe kann per kopf auf 1:0 stellen (5.).

In weiterer Folge tut sich Sturm schwer, offensiv haben die "Blackies" kaum gute Momente. Die beste Ausleichschance vergibt Jatta, der den Ball nur knapp neben das Tor chippt (15.).

Auf beiden Seiten sind Chancen Mangelware sodass es mit dem 1:0 für Feyenoord in die Pause geht.

Feyenoord wirft Sturm aus EL

Der zweite Durchgang beginnt, wie der erste geendet hat, mit wenigen Offensivmomenten auf beiden Seiten. Just in einer Phase wo Sturm besser wird und durch den eingewechselten Kayombo offensiv auffälliger wird, schlägt Feyenoord zu.

Nach einem weiten Ausschuss von Wellenreuther spielt Feyenoord die Sturm-Defensive schwindlig. Steijn legt ab auf Hadj Moussa, der zum 2:0 vollendet und das Spiel entscheidet.

Borges macht kurz vor Spielende den Sack zu und sorgt mit seinem ersten Europa-League-Treffer für das 3:0 (90.).

Während Sturm Graz mit vier Punkten keine Chance auf ein Weiterkommen in der Europa League hat, bekommt Feyenoord nächste Woche gegen Betis Sevilla ein Endspiel um den Einzug in die Playoffs.