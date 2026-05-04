Arsenal visiert erstes CL-Finale seit 20 Jahren an

Arsenal sieht das "Momentum" wieder auf seiner Seite!

Vor dem Halbfinal-Rückspiel der UEFA Champions League gegen Atletico Madrid ging die Stimmungslage in Nordlondon nach einem 3:0 gegen Fulham am Wochenende ins Hoch über.

In der Premier League auf Kurs zum ersten Titelgewinn seit 22 Jahren soll am Dienstag (21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) vor heimischer Kulisse der erste Einzug in ein Königsklassen-Finale seit 20 Jahren gelingen. Die Ausgangslage ist nach dem 1:1 im Hinspiel offen.

Schonung bei Atleti

Atletico reiste ausgeruht auf die Insel. Trainer Diego Simeone rotierte beim 2:0 in Valencia in der Liga gehörig, angefangen von Torhüter Jan Oblak bekam die gesamte Startelf vom Hinspiel eine Pause.

Der im Hinspiel aufgrund einer Knöchelblessur ausgewechselte Julian Alvarez soll wieder fit sein. Der Argentinier ist einer der Schlüsselspieler für die "Rojiblancos".

Nach 20 Saisontoren bisher - davon zehn in der Champions League - soll auch Arsenal ein Auge auf den 26-jährigen Weltmeister geworfen haben.

Spekulationen um Alvarez

Simeone ließ sich von Spekulationen über seinen Offensivstar nicht aus der Ruhe bringen. "Es ist normal, dass außergewöhnliche Spieler wie Julian bei Arsenal, Paris Saint-Germain oder Barcelona gefragt sind", sagte Atleticos Langzeitcoach.

500 Millionen Euro beträgt die Ausstiegsklausel, die der Club in Alvarez' Vertrag verankert hat. Zumindest 120 Millionen Euro soll Atletico laut Medienberichten für den vor zwei Jahren um 75 Millionen Euro von Manchester City geholten Stürmer verlangen.

Soll Alvarez für Atletico das Ticket für das Endspiel in Budapest am 30. Mai ins Trockene bringen, ist bei Arsenal der andere Elfmeter-Torschütze von vor einer Woche gefragt.

Viktor Gyökeres hat seine 75 Millionen, die Arsenal für ihn investiert hat, in dieser Saison gerechtfertigt. 21 Pflichtspiel-Treffer hat der Schwede bisher erzielt, mehr gelangen in einer Debütsaison bei den Gunners zuletzt Alexis Sanchez 2014/15 (25).

Gegen Fulham traf Gyökeres doppelt. "Das gibt ihm einen Boost und der Mannschaft viel Selbstvertrauen", sagte Trainer Mikel Arteta über den Torjäger.

"Viel Energie" bei Gunners

Insgesamt war der spanische Coach mit der Vorstellung sehr zufrieden. Die Leistung habe "viel Energie für das nächste Spiel gebracht", meinte Arteta.

Gegen Atletico wartet nicht weniger als "eines der wichtigsten Spiele in der Geschichte dieses Stadions." 2006 stand Arsenal zuletzt im Finale, unterlag damals aber dem FC Barcelona 1:2.

Zehn Siege und drei Unentschieden hat Arsenal in der laufenden Champions League bisher vorzuweisen. Kapitän Martin Ödegaard und Co. sind damit das einzige bisher ungeschlagene Team.

Atletico will und muss diese Serie gegen den defensiv starken Premier-League-Spitzenreiter beenden. Antoine Griezmann soll dabei wieder ein Kreativposten sein.

Der 35-jährige Franzose wird Atletico zu Saisonende Richtung USA verlassen und will davor noch den einen großen Titel mit seinem Langzeitverein holen. Er erwartete nicht weniger als ein "großes Spiel" im Emirates Stadium.

"Ob bei uns zu Hause oder in ihrem Stadion, es wird spannend bis zum Schluss. Aber genau das macht den Reiz des Fußballs aus", sagte Griezmann.