Arteta nach Finaleinzug: "Tut gut, den Fans was zurückzugeben"

Es könnte die Saison des FC Arsenal werden!

Die "Gunners" stehen nach dem knappen 1:0-Heimerfolg gegen Atletico Madrid zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Finale der UEFA Champions League. Zuletzt gelang das 2006, damals verlor man im Endspiel jedoch mit 1:2 gegen den FC Barcelona.

Gleichzeitig liegt man in der Premier League drei Runden vor Schluss fünf Punkte vor Rivale Manchester City, die noch ein Spiel mehr in der Hinterhand haben. Es wäre der erste Meistertitel für die Londoner seit der "Invincible"-Saison 2003/04.

Krönt sich Arsenal 2025/26?

Für Arsenal könnte im Mai von absoluter Krönung bis totaler Enttäuschung noch alles passieren. Aktuell befindet man sich aber im Hoch und darf zu Recht träumen. Auch wenn man spielerisch nicht immer glänzt, ist der Klub in der "Königsklasse" nach 14 Spielen noch ungeschlagen.

"Es ist wunderschön, wir sind alle sehr glücklich. Es war so viel Druck, aber wir haben es ins Finale geschafft", zeigte sich Bukayo Saka nach Schlusspfiff bei "Prime Video" überglücklich.

Auch Cheftrainer Mikel Arteta stimmte seinem Schützling bei: "Es ist eine wunderbare Nacht. Wir sehen so viele glückliche Gesichter."

Der Superstar schießt die "Gunners" nach Budapest

In zwei mehr oder weniger ausgeglichenen Halbfinalspielen hatte die Arteta-Elf am Ende die besseren Nerven. Nach dem 1:1 im Hinspiel entschied ausgerechnet Eigengewächs Bukayo Saka mit seinem Treffer das Rückspiel im Emirates.

Das wichtigste Tor seiner Karriere? "Vielleicht. Es ist auf jeden Fall sehr weit oben", so der Siegtorschütze.