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Arteta nach Finaleinzug: "Tut gut, den Fans was zurückzugeben"

Der FC Arsenal träumt weiterhin vom Double aus Liga und Königsklasse. In den nächsten vier Spielen können die "Gunners" alles gewinnen, jedoch auch alles verlieren.

Arteta nach Finaleinzug: "Tut gut, den Fans was zurückzugeben" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Es könnte die Saison des FC Arsenal werden!

Die "Gunners" stehen nach dem knappen 1:0-Heimerfolg gegen Atletico Madrid zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Finale der UEFA Champions League. Zuletzt gelang das 2006, damals verlor man im Endspiel jedoch mit 1:2 gegen den FC Barcelona.

Gleichzeitig liegt man in der Premier League drei Runden vor Schluss fünf Punkte vor Rivale Manchester City, die noch ein Spiel mehr in der Hinterhand haben. Es wäre der erste Meistertitel für die Londoner seit der "Invincible"-Saison 2003/04.

Krönt sich Arsenal 2025/26?

Für Arsenal könnte im Mai von absoluter Krönung bis totaler Enttäuschung noch alles passieren. Aktuell befindet man sich aber im Hoch und darf zu Recht träumen. Auch wenn man spielerisch nicht immer glänzt, ist der Klub in der "Königsklasse" nach 14 Spielen noch ungeschlagen.

"Es ist wunderschön, wir sind alle sehr glücklich. Es war so viel Druck, aber wir haben es ins Finale geschafft", zeigte sich Bukayo Saka nach Schlusspfiff bei "Prime Video" überglücklich.

Auch Cheftrainer Mikel Arteta stimmte seinem Schützling bei: "Es ist eine wunderbare Nacht. Wir sehen so viele glückliche Gesichter."

Der Superstar schießt die "Gunners" nach Budapest

In zwei mehr oder weniger ausgeglichenen Halbfinalspielen hatte die Arteta-Elf am Ende die besseren Nerven. Nach dem 1:1 im Hinspiel entschied ausgerechnet Eigengewächs Bukayo Saka mit seinem Treffer das Rückspiel im Emirates.

Das wichtigste Tor seiner Karriere? "Vielleicht. Es ist auf jeden Fall sehr weit oben", so der Siegtorschütze.

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Die Choreo der Arsenal-Fans vor dem Anpfiff.
Foto: ©GETTY

Die letzten Jahre waren für Arsenal nicht einfach. Immer wieder war man kurz vor dem großen Triumph, wurde in der Liga aber drei Mal in Folge nur Vizemeister.

Die Kritik am Team, den letzten Schritt nicht gehen zu können, wuchs immer mehr.

Auch daran messen sich die "Gunners" heuer. "Es tut so gut, den Fans nach so vielen Jahren etwas zurückzugeben", sagte Arteta gegenüber "Sky".

Der Druck wird immer größer - die Fans als Unterstützung

Drei Ligaspiele trennen die Londoner noch von der Meisterschaft, in der Champions League fehlt ein Sieg zum ersten Triumph der Vereinsgeschichte.

Auch Saka hob den gestiegenen Druck in den letzten Jahren nochmal hervor: "Wir müssen damit klarkommen. Es kann uns egal sein, was die anderen sagen. Jetzt stehen wir im Finale und das zählt."

Viel Lob hatte der Superstar auch für die Fans im Emirates: "Ich hab noch nie so eine Atmosphäre erlebt. Die Fans haben uns das ganze Spiel gepushed. Jetzt können wir zusammen feiern."

Auf wen Arsenal im Finale am 30. Mai in Budapest trifft ist noch offen. Am Mittwoch duellieren sich der FC Bayern München und Paris Saint-Germain um das zweite Finalticket (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Nach dem 5:4 für PSG aus dem Hinspiel ist Spektakel vorprogrammiert.

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