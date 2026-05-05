Arteta nach Finaleinzug: "Tut gut, den Fans was zurückzugeben"

Die letzten Jahre waren für Arsenal nicht einfach. Immer wieder war man kurz vor dem großen Triumph, wurde in der Liga aber drei Mal in Folge nur Vizemeister.
Die Kritik am Team, den letzten Schritt nicht gehen zu können, wuchs immer mehr.
Auch daran messen sich die "Gunners" heuer. "Es tut so gut, den Fans nach so vielen Jahren etwas zurückzugeben", sagte Arteta gegenüber "Sky".
Der Druck wird immer größer - die Fans als Unterstützung
Drei Ligaspiele trennen die Londoner noch von der Meisterschaft, in der Champions League fehlt ein Sieg zum ersten Triumph der Vereinsgeschichte.
Auch Saka hob den gestiegenen Druck in den letzten Jahren nochmal hervor: "Wir müssen damit klarkommen. Es kann uns egal sein, was die anderen sagen. Jetzt stehen wir im Finale und das zählt."
Viel Lob hatte der Superstar auch für die Fans im Emirates: "Ich hab noch nie so eine Atmosphäre erlebt. Die Fans haben uns das ganze Spiel gepushed. Jetzt können wir zusammen feiern."
Auf wen Arsenal im Finale am 30. Mai in Budapest trifft ist noch offen. Am Mittwoch duellieren sich der FC Bayern München und Paris Saint-Germain um das zweite Finalticket (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Nach dem 5:4 für PSG aus dem Hinspiel ist Spektakel vorprogrammiert.