Dieser TV-Sender zeigt FC Arsenal vs. Atlético Madrid

Alles offen im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid!

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist die Ausgangslage für das zweite Duell äußerst spannend. Mit einem Sieg könnte der FC Arsenal die erste CL-Finalteilnahme seit 20 Jahren fixieren, Atlético würde erstmals seit 2016 im Endspiel stehen.

Ankick im Arsenal Stadium ist um 21:00 Uhr, wir informieren im LIVE-Ticker >>>

Übertragen wird die Partie von Sky Sport Austria auf Sky Sport Austria 1 und im Stream bei Sky X.

Als Co-Kommentatorin ist Arsenal-Torhüterin und ÖFB-Keeperin Manuela Zinsberger im Einsatz.