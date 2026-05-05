Arsenal FC Arsenal FC ARS Atletico Madrid Atletico Madrid ATM
Heute 21:00 Uhr
1 1.63
X 4.10
2 5.50
  • TV-Infos
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Dieser TV-Sender zeigt FC Arsenal vs. Atlético Madrid

Im CL-Rückspiel geht es zwischen den "Gunners" und den "Colchoneros" um den Finaleinzug. Dieser TV-Sender zeigt das Spiel:

Dieser TV-Sender zeigt FC Arsenal vs. Atlético Madrid Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alles offen im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid!

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist die Ausgangslage für das zweite Duell äußerst spannend. Mit einem Sieg könnte der FC Arsenal die erste CL-Finalteilnahme seit 20 Jahren fixieren, Atlético würde erstmals seit 2016 im Endspiel stehen.

Ankick im Arsenal Stadium ist um 21:00 Uhr, wir informieren im LIVE-Ticker >>>

Übertragen wird die Partie von Sky Sport Austria auf Sky Sport Austria 1 und im Stream bei Sky X.

Als Co-Kommentatorin ist Arsenal-Torhüterin und ÖFB-Keeperin Manuela Zinsberger im Einsatz.

Mehr zum Thema

Champions-League-Halbfinale heute: FC Arsenal - Atletico Madrid

Champions-League-Halbfinale heute: FC Arsenal - Atletico Madrid

Champions League
Arsenal visiert erstes CL-Finale seit 20 Jahren an

Arsenal visiert erstes CL-Finale seit 20 Jahren an

Champions League
1
Nach ÖFB-Aufreger: Pinheiro pfeift Bayern gegen PSG

Nach ÖFB-Aufreger: Pinheiro pfeift Bayern gegen PSG

Champions League
Ausgerechnet vor CL-Kracher! Bayern baggert an PSG-Kicker

Ausgerechnet vor CL-Kracher! Bayern baggert an PSG-Kicker

Champions League
4
Tickets sichern! Ansakonferenz mit Andy Ogris in der Urania

Tickets sichern! Ansakonferenz mit Andy Ogris in der Urania

FIFA WM
Austria Wien mischt angeblich im Poker um Top-Talent mit

Austria Wien mischt angeblich im Poker um Top-Talent mit

Bundesliga
7
Vor Rückspiel-Schlager gegen PSG: Bayern präsentiert neues Trikot

Vor Rückspiel-Schlager gegen PSG: Bayern präsentiert neues Trikot

Champions League
2

Kommentare

UEFA Champions League Fußball FC Arsenal Atletico Madrid Sky Österreich TV-Programm Manuela Zinsberger