Arsenal löst dank Heimsieg erstmals seit 2006 CL-Finalticket

Der FC Arsenal steht erstmals seit 2006 wieder im Finale der UEFA Champions League!

Die "Gunners" setzten sich in einem chancenarmen Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid knapp mit 1:0 durch. Das Goldtor für die Hausherren erzielt Bukayo Saka per Abstauber.

In einer von Taktik geprägten ersten Halbzeit ist der FC Arsenal die aktivere Mannschaft, gefährlich vor das gegnerische Tore kommen die Hausherren aber nur selten. Lange ist der Flachschuss von Gabriel das Gefährlichste, was die "Gunners" zustande bringen.

Saka schießt Arsenal ins Glück

Doch kurz vor der Pause schlägt das Heimteam dann eiskalt zu: Trossard wird im Strafraum der Gäste nicht energisch genug attackiert, sein Abschluss kann von Oblak nur nach vorne abgewehrt werden. Saka ist zur Stelle und drückt den Ball über die Linie (44.).

Nach der Pause hat Simeone nach einer missglückten Klärungsaktion von Saliba die große Chance auf den Ausgleich, doch Gabriel grätscht den Ball im letzten Augenblick weg (51.).

Atletico zu ungefährlich

Wenige Augenblicke später ist Raya nach einem Griezmann-Abschluss zur Stelle (56.). Weil Gyökeres nach Maßflanke von Hincapie den Ball knapp über die Querlatte setzt (66.), bleibt es bis zum Schluss spannend.

Doch die Rojiblancos lassen in der Schlussphase den nötigen Nachdruck vermissen, so bleibt es beim knappen 1:0-Sieg für die "Gunners".

Nach dem 1:1 im Hinspiel steigt der FC Arsenal mit einem Gesamtscore von 2:1 ins Finale auf. Dort wartet der Sieger des Halbfinal-Duells zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain.