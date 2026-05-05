Im Rückspiel des Halbfinales der UEFA Champions League ist nach dem 1:1 im Hinspiel zwischen Arsenal und Atletico Madrid weiter alles möglich (Dienstag, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Nach dem Remis in Madrid sind die Gunners im Rückspiel vor heimischem Publikum wohl etwas zu favorisieren, auch weil bei den Londonern die Formkurve wieder nach oben schaut.

In der Liga siegten die Gunners zuletzt verdient mit 3:0 gegen den FC Fulham. Damit ist Arsenal Tabellenführer.

Aber auch die Madrilenen absolvierten eine gelungene Generalprobe und siegten in der spanischen Liga 2:0 auswärts beim FC Valencia.

Der Fokus liegt bei Diego Simeone und Co. aber klar auf der Königsklasse, da Atletico in der Liga auf Rang vier einzementiert ist.

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