Ex-Salzburger mit Argentinien-Debüt – WM-Chance lebt!

Ein Ex-Spieler des FC Red Bull Salzburg könnte mit Argentinien zur WM fahren. Nicolas Capaldo stand im vorläufigen WM-Kader, schaffte den endgültigen Sprung aber nicht.

Dennoch lebt die Chance. Teamchef Lionel Scaloni lud den 27-Jährigen aufgrund eines potenziellen Ausfalls zur Vorbereitung ein.

Chance für Ex-Salzburger?

Prompt kam der HSV-Profi beim 2:0-Sieg gegen Honduras zu seinem A-Länderspiel-Debüt, acht Minuten durfte er ran.

Fix ist mittlerweile: Innenverteidiger Leo Balerdi fällt für die WM aus. Auch auf der Rechtsverteidiger-Position gibt es Fragezeichen, beides kann Capaldo spielen.

Konkurrent aus brasilianischer Liga

Mit Agustin Giay (Palmeiras) gibt es aber einen weiteren Nachrücker, der sich Chancen auf den letzten freien Platz machen darf. Dieser spielte als Rechtsverteidiger gegen Island (3:0) durch und gilt als heißerer Kandidat. Capaldo saß 90 Minuten auf der Bank.

Noch darf Capaldo aber hoffen. "Es kann noch ein oder zwei Tage dauern, bis wir Balerdis Ersatz bekannt geben", machte Scaloni klar.

Schafft der Ex-Salzburger den Sprung in den WM-Kader, geht es in der Gruppe unter anderem gegen Österreich – seine ehemalige Wahlheimat.

Die ÖFB-Teamspieler Alexander Schlager und Nicolas Seiwald kennt er aus gemeinsamen Salzburg-Zeiten.