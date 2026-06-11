Infantino zu Einreise-Causa: Leute sollten "entspannter sein"

Die Weltmeisterschaft schrieb bereits vor dem Start am heutigen Donnerstag (Mexiko - Südafrika ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) einige Schlagzeilen.

In den vergangenen Tagen sorgte die verweigerte US-Einreise des somalischen Schiedsrichters Omar Artan für Aufregung. "Es ist unglaublich und absurd", sagte Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter dazu.

Infantino: "Wir versuchen immer, Lösungen zu finden"

Der amtierende FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete es auf einer Pressekonferenz am Mittwoch als "unglücklich", dass dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan die Einreise in die USA verweigert wurde und sagte, die Leute sollten "entspannter sein".

Die FIFA könne Regierungen nicht vorschreiben, wen sie in ihre Länder lassen, auch wenn sie "hinter den Kulissen" daran arbeite.

"Wir versuchen immer, die Situation so positiv wie möglich zu gestalten und Lösungen zu finden", sagte er. "Manchmal gelingt es uns, manchmal nicht."

Infantino: "Wir leben nicht auf dem Mond, wir leben auf der Erde."

FIFA verdiene Anerkennung für Irans Teilnahme

Infantino lobte die FIFA zudem dafür, die Details geklärt zu haben, die es dem Iran ermöglichen, am Turnier teilzunehmen, zu einer Zeit, in der die USA mit dem Iran im Krieg stehen. Die iranische Mannschaft verlegte ihr Trainingslager von den USA nach Mexiko und wird vor den Spielen in die USA fliegen.

"Ich weiß nicht, wer sonst unter diesen Umständen … sicherstellen könnte, dass der Iran kommen und spielen kann", sagte Infantino.

Infantino behauptete, das Turnier werde "wahrscheinlich das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit" sein.

Der heute 50-Jährige ist seit 2010 FIFA-Präsident und beabsichtigt, im nächsten Jahr eine weitere Amtszeit anzustreben, die bis 2031 läuft.