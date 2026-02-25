Roter Mittwoch: Fünf Spieler bei Platzverweisflut ausgeschlossen

Es ist ein regelrechter roter Mittwoch in der UEFA Champions League.

In den Playoff-Duellen geht es nicht nur heiß her, auch ist der rote Karton bei den Schiedsrichter recht locker gesessen.

Nicht weniger als fünf Spieler sehen im Laufe des Abends Rot. Gleich drei Akteure erwischt es beim Spiel Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund.

In einer dramatischen Nachspielzeit fängt sich der BVB den vierten Treffer per Elfmeter ein und scheidet nach dem 2:0 im Hinspiel doch noch aus. Schiedsrichter Jose Maria Sanchez Martinez schickt Ramy Bensebaini für sein zweites Foul mit Gelb-Rot vom Platz, Nico Schlotterbeck, der ohne Einsatz auf der Bank gesessen ist, sieht wie der ausgewechselte Giorgio Scalvini bei Atalanta glatt Rot.

Coulibalys Ausschluss als Knackpunkt

Zwischen PSG und der AS Monaco ist der Ausschluss von Mamadou Coulibaly sogar der Knackpunkt im Spiel. Die Monegassen führen rund eine Stunde lang beim Titelverteidiger.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler sieht binnen drei Minuten zweimal die Gelbe Karte und wird vom Platz gestellt. Danach dreht PSG die Partie, der Ausgleich durch Jordan Teze ist zu wenig.

Aufholjagd trotz Unterzahl

Auch in Turin wird ein Akteur vom Platz gestellt: Juventus muss nach der 2:5-Hinspielpleite einen Drei-Tore-Rückstand wettmachen. Die Aufholjagd bekommt in der 47. Minute allerdings einen Dämpfer: Lloyd Kelly sieht erst Gelb-Rot, nach VAR-Studium ändert Schiedsrichter Joao Pinheiro seine Entscheidung auf glatt Rot.

Die Aufholjagd der "Alten Dame" bleibt letztendlich unbelohnt: Federico Gatti (70.) und Weston McKennie (82.) bringen Juventus mit ihren Toren sogar in die Verlängerung, da entscheiden Victor Osimhen und Baris Yilmaz das Playoff-Duell zu Gunsten von Galatasaray.

