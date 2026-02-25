Atalanta BC Atalanta BC ATA Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB
"War mein Fehler, tut mir leid" - Kobel nach BVB-Aus ehrlich

Borussia Dortmund verabschiedet sich auf besonders bittere Weise aus der UEFA Champions League. Am Ende fällt die Entscheidung Last-Minute.

Aus in der Königsklasse für Borussia Dortmund!

Der deutsche Bundesligist verspielte im Playoff-Rückspiel der UEFA Champions League auswärts bei Atalanta Bergamo eine 2:0-Führung aus dem Hinspiel. Das Rückspiel geht klar mit 1:4 verloren. Zum Spielbericht >>>

"Ja klar, es war mein Fehler. Tut mir natürlich super leid für die Jungs", sagte Torhüter Gregor Kobel gegenüber "DAZN".

Der Schweizer leitete das alles entscheidende Gegentor in der Nachspielzeit mit einem katastrophalen Fehlpass ein. Am Ende foulte Ramy Bensebaini den Atalanta Angreifer und Lazar Samardzic vollendete eiskalt vom Punkt (90.+8). Direkt danach war Schluss.

Rückendeckung von Trainer und Kapitän

Schuldzuweisungen wollte Trainer Niko Kovac nach Schlusspfiff aber nicht gelten lassen, "auch wenn solche Fehler natürlich nicht passieren dürfen."

Auch Kapitän Emre Can macht Kobel "definitiv keinen Vorwurf. Wie oft der uns in dieser Saison gerettet hat. Das tut mir leid für den Jungen."

