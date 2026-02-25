Real Madrid Real Madrid RMA SL Benfica SL Benfica BEN
Endstand
2:1
1:1 , 1:0
NEWS

Teigl über Vinicius: "Erneut das Zünglein an der Waage"

Der Experte von Canal+ findet lobende Worte für den Matchwinner. Am Ende zieht Real verdient in die nächste Runde ein.

Kommentare

Vinicius Junior schießt Real Madrid ins Achtelfinale der UEFA Champions League!

Der Brasilianer war gegen Benfica Lissabon sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel mit jeweils einem Treffer der entscheidende Mann. Im Bernabeu erzielte er in einer offenen Schlussphase den wichtigen 2:1-Siegtreffer. Zum Spielbericht >>>

Für seine Leistung gab es auch Lob von Georg Teil, Experte bei CANAL+: "Vini war erneut das Zünglein an der Waage, der den Unterschied ausgemacht hat. Das Tor schaut zwar einfach aus, ist es aber nicht. Das macht er richtig gut."

Fehlen der Topstars

Der 25-Jährige befindet sich in absoluter Topform. In den letzten fünf Spielen gelangen Vinicius sechs Treffer.

"Seine Klasse ist einfach schwer zu ersetzen. Und das, obwohl heute mit Mbappe, Bellingham und Rodrygo richtige Kaliber gefehlt haben, waren sie offensiv gut. Defensiv haben sie allerdings viel zugelassen", so Teigl.

Über 180 Minuten steht der CL-Rekordsieger mit einem Gesamtscore von 3:1 im Achtelfinale. Benfica hat den Königlichen das Leben schwer gemacht, "am Ende des Tages geht es aber in Ordnung, dass Real das Spiel gewonnen hat", sagte der Experte von CANAL+.

