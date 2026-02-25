Galatasaray wirft Juventus nach epischem Drama aus der CL

Juventus Turin liefert im Rückspiel der Champions-League-Playoffs eine höchst anschauliche Partie. Nach dem 2:5‑Fiasko im Hinspiel steht die Alte Dame unter enormem Druck und legt trotz schwieriger Umstände eine bemerkenswerte Aufholjagd hin.

Von Beginn an entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Das Spiel ist aber auch geprägt von vielen Verletzungen, Fouls und mehrere Gelbe Karten. Juventus wirkt zwar entschlossen, kann aber vorerst keinen Profit daraus schlagen.

In der 37. Minute schlagen die Italiener dann erstmals zu: Manuel Locatelli verwandelt vom Punkt zum 1:0. Damit ist die Mammutaufgabe zumindest eröffnet: Noch zwei weitere Treffer fehlen, um das Duell auszugleichen.

Ausschluss stellt alles auf den Kopf

Direkt nach Wiederbeginn folgt die Szene, die das Spiel verändert, denn Juve-Verteidiger Lloyd Kelly wird in der 48. Minute ausgeschlossen. Er trifft unabsichtlich seinen Gegenspieler, dennoch entscheidet der Schiedsrichter nach Regelbuch auf Rot.

Damit herrscht plötzlich eine völlig neue Dynamik, denn Juve liegt vorne, aber muss fortan in Unterzahl agieren. Trotz numerischem Nachteil zeigt Juventus Moral. Die Türken dagegen wirken zunehmend nervös und fehleranfällig. In der 70. Minute verwertet Federico Gatti zum 2:0!

Juve gelingt die Aufholjagt

Und Juventus holt den Rückstand aus dem Hinspiel tatsächlich auf: In der 82. Minute fällt der Treffer: Weston McKennie trifft zum 3:0. Mit diesem Tor stellt Juve im Rückspiel nicht nur auf 3:0, sondern gleicht auch gesamt auf 5:5 aus.

Die sensationelle Aufholjagd ist perfekt und so muss in der Verlängerung entschieden werden, wer in der Champions League bestehen bleibt. Dort zeigt sich Juventus zu Beginn trotz Unterzahl zunächst entschlossener. Doch nach rund einer Stunde in numerischer Unterlegenheit beginnen die körperlichen Grenzen spürbar zu werden. Immer wieder müssen Juve‑Spieler mit Krämpfen behandelt oder ausgewechselt werden.

Galatasaray behält Nerven

Galatasaray hingegen profitiert zunehmend von den größeren Kraftreserven. Die Türken übernehmen schrittweise die Kontrolle und schlagen schließlich zu: Osimhen trifft zum 3:1 aus Sicht von Galatasaray (105+2).

In den Schlussminuten wirft Juventus alles nach vorne, doch der Tank ist leer. Galatasaray erzielt in der 119. Minute den entscheidenden Treffer durch Yilmaz.

Damit steht es im Rückspiel 3:2 für Juventus Turin, gesamt aber 7:5 für die Türken, was das Ticket fürs Champions-League-Achtelfinale bedeutet.