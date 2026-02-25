Ausschluss als Knackpunkt: PSG nach Remis gegen Monaco weiter

Paris Saint-Germain steht im Achtelfinale der UEFA Champions League. Der amtierende CL-Sieger setzt sich im Playoff gegen die AS Monaco mit einem Gesamtscore von 5:4 durch.

Dabei plagt sich Paris lange Zeit gegen den Ligue-1-Kontrahenten. Die Gastgeber haben in Halbzeit eins zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen dagegen die Gäste.

Folgerichtig gehen die Monegassen in Führung: Kurz vor der Pause trifft Maghnes Akliouche nach Zuspiel von Mamadou Coulibaly und gleicht damit im Gesamtscore aus (45.).

Unnötiger Ausschluss als Knackpunkt

Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff sollte die Partie zu Gunsten der Pariser kippen: Vorlagengeber Coulibaly foult erst Nuno Mendes (55.) und holt sich kurze Zeit später eine zweite Gelbe für ein unnötiges Foul an Achraf Hakimi ab (58.).

In Überzahl gelingt PSG binnen weniger Minuten die Wende. Marquinhos trifft nach einer Stunde erst zum Ausgleich, Khvicha Kvaratskhelia dreht kurz darauf das Playoff-Duell (66.).

Während die Gastgeber das Spiel danach kontrollieren, kommt Monaco in der Nachspielzeit aus dem Nichts durch Jordan Teze zum Ausgleich (90.+2) - der Titelverteidiger hält dem Schlussdrang der Gäste aber stand.