BVB-Sportdirektor: "Chukwuemeka würde ÖFB gut zu Gesicht stehen"

Kommt Borussia Dortmunds Carney Chukwuemeka tatsächlich zum ÖFB? BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl äußert sich im Sky‑Interview vor dem Rückspiel der Champions-League-Playoffphase dazu deutlich.

"Ich weiß, dass er ein sehr guter Spieler ist und ich weiß, dass er der österreichischen Nationalmannschaft sehr gut zu Gesicht stehen würde", so der Sportdirektor.

Gleichzeitig betont er die große Motivation des Dortmund‑Talents – und verweist auf dessen langfristige Ziele: "Eine Weltmeisterschaft ist ein großes Ziel, von jedem Spieler. Jeder, der dabei sein kann, wird alles dafür tun." Chukwuemeka sei "hoch motiviert, nicht nur beim BVB, sondern auch seinen persönlichen Weg weiterzugehen", so Kehl weiter.

BVB scheitert in Bergamo

Ein möglicher Weg könnte über das österreichische Nationalteam führen: "Und wenn er das für Österreich tut bei der WM, dann wäre das natürlich etwas, was für beide Seiten positiv wäre!"

Besonders bitter endete für den BVB am Mittwoch die Champions-League-Reise. Trotz eines 2:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel, musste man sich am Ende Last-Minute in Bergamo geschlagen geben und scheitert damit bereits in den Playoffs. Zum Spielbericht >>>