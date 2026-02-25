Last-Minute! Atalanta wirft Dortmund aus der Königsklasse

Atalanta Bergamo schlägt Borussia Dortmund zuhause mit 4:1 und zieht damit mit einem Gesamtscore von 4:3 ins Achtelfinale. Die Entscheidung fällt Last-Minute.

Die Hausherren starten perfekt in die Partie und gehen früh durch einen Treffer von Scamacca in Führung (5.). Noch vor der Pause gelingt Außenverteidiger Zappacosta das 2:0 (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel sind die Italiener das bessere Team und erhöhen durch Pasalic sogar auf 3:0 (57.). Nach aktuellem Stand wären damit die Hausherren im Achtelfinale.

Last-Minute-Elfmeter

Doch der BVB kommt nochmal zurück: Der eingewechselte ÖFB-Flirt Chukwuemeka bedient Adeyemi und der Ex-Salzburger erzielt den Anschlusstreffer (75.).

Dortmund schöpft nochmal Hoffnung, doch dann schwächt sich der deutsche Bundesligist selbst: Nach einem Fehler von Kobel, trifft Bensebaini den Atalanta Angreifer mit dem Fuß im Gesicht - Elfmeter. Diesen verwertet Samardzic eiskalt in den Winkel zum Achtelfinal-Einzug (90.+8).