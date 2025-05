presented by

Hut ab vor den Fans von Paris Saint-Germain!

Im größten Moment ihrer Vereinsgeschichte ehren die Fans in der Münchner Allianz Arena ihren Trainer und seine 2019 verstorbene Tochter Xana mit einer beeindruckenden Choreografie.

Kurz nach Schlusspfiff wird es emotional. Luis Enrique zieht sich ein schwarzes T-Shirt an, mit einer Comic-Nachbildung von ihm und seiner Tochter Xana vom Champions-League-Finale 2015. Damals gewann er mit dem FC Barcelona die Königsklasse und steckte anschließend mit ihr die Klub-Fahne in den Mittelkreis.

Jetzt, genau zehn Jahre später, kann er diesen Triumph mit Paris wiederholen. Auch die PSG-Fans würdigten diesen Moment nach der Partie mit einer eigenen Choreo und gedachten damit ihrem beliebten Trainer und seiner Tochter.

Emotionale Worte von Luis Enrique

Enrique war nach Schlusspfiff sehr gerührt und sagte am Mikro: "Sie ist immer bei uns. Wir denken immer an sie. Wenn man einen Menschen von Herzen liebt, dann trägt man diese Person immer in seinem Herzen. Ich denke, dass sie jetzt unter uns hier rumrennen würde. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Es ist auch schön, dies jetzt mit der Familie und Freunden teilen zu können."

Im Alter von neun Jahren verstarb seine Tochter im August 2019 an den Folgen von Knochenkrebs. Zur damaligen Zeit war Enrique Nationaltrainer von Spanien. Daraufhin trat er von diesem Amt zurück.

Im Herzen ist seine Tochter aber immer mit dabei: "Wir sprechen jeden Tag von ihr, erinnern uns an sie und lachen. Denn ich bin überzeugt, dass Xana uns weiterhin sieht. Meine Tochter wird zwar nicht mehr physisch dabei sein, aber spirituell – und das ist für mich sehr wichtig."

