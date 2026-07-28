Fix! Zidane wird neuer Nationaltrainer Frankreichs

Was sich seit Monaten angekündigt hat, ist nun offiziell: Zinedine Zidane übernimmt die französische Nationalmannschaft.

Nach fünf Jahren ohne Trainerjob kehrt der 54-Jährige auf die große Fußballbühne zurück und tritt die Nachfolge von Didier Deschamps an.

Für Zidane ist es das erste Traineramt außerhalb von Real Madrid. Bereits seit längerer Zeit galt der ehemalige Weltfußballer als Wunschkandidat und designierter Nachfolger von Deschamps.

Zidane unterschrieb einen Vertrag bis nach der Weltmeisterschaft 2030 und soll die Équipe Tricolore in eine neue Ära führen. Sein Debüt als französischer Nationaltrainer feiert Zidane am 25. September in der Nations League gegen die Türkei.

Zidane tritt schweres Erbe an

Die Aufgabe ist jedoch alles andere als einfach. Die Fußstapfen von Deschamps sind gewaltig. Der Weltmeister von 1998, der damals gemeinsam mit Zidane den Titel holte, stand seit 2012 an der Seitenlinie der Franzosen und betreute insgesamt 187 Spiele – mehr als jeder andere Nationaltrainer zuvor.

Unter Deschamps erreichte Frankreich zwei Mal ein WM-Finale. Der größte Erfolg gelang 2018 mit dem Triumph bei der Weltmeisterschaft in Russland. Zudem schrieb Deschamps Geschichte: Gemeinsam mit Brasiliens Mario Zagallo und Deutschlands Franz Beckenbauer gehört er zu den wenigen Personen, die sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister wurden.

Zidane als Spieler und Trainer erfolgreich

Genau dieses Kunststück hat nun auch Zidane im Visier. Der Franzose blickt auf eine kurze, aber erfolgreiche Trainerkarriere zurück.

Von 2016 bis 2018 sowie erneut von 2019 bis 2021 betreute er Real Madrid und gewann mit den Königlichen drei Mal die Champions League sowie zwei Mal die spanische Meisterschaft.

Auch als Spieler zählt Zidane längst zu den größten Namen der Fußballgeschichte. Der Ballon-d’Or-Gewinner wurde Welt- und Europameister, gewann die Champions League und führte Frankreich 1998 zum ersten WM-Titel der Geschichte. Für die Nationalmannschaft absolvierte er 108 Spiele.

Sein letztes davon war das legendäre WM-Finale 2006 gegen Italien, in dem Zidane nach einem Kopfstoß gegen Marco Materazzi vom Platz gestellt wurde und Frankreich im Elfmeterschießen unterlag.