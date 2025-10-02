Marcel Sabitzer steht im "Team of the Week" des zweiten Spieltags der UEFA Champions League!

Nach dem 4:1-Sieg von Borussia Dortmund über Athletic Bilbao ist der ÖFB-Teamspieler der einzige BVB-Kicker im Team der Runde. U.a. schafften es Ex-Sturm-Kicker Rasmus Højlund, Nuno Mendes oder Kylian Mbappé in die Top-Elf. Letzter wurde auch zum "Player of the Week" gewählt.

"Sabi" spielte für den BVB durch, erspielte die meisten Chancen im gesamten Spiel und gab eine Vorlage - wenn auch ungewollt auf Serhou Guirassy. Der Stürmer fälschte einen Schuss des Österreichers entscheidend ab, weshalb der Treffer auch nicht für Sabitzer zählte.

Tor für Sabitzer oder nicht? "Keine Ahnung"

Das komplette Team of the Week der zweiten CL-Runde: