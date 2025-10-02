Suche
    news

    ÖFB-Kicker steht im Team dieser CL-Runde

    Marcel Sabitzer überzeugte beim klaren BVB-Sieg besonders.

    ÖFB-Kicker steht im Team dieser CL-Runde Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Marcel Sabitzer steht im "Team of the Week" des zweiten Spieltags der UEFA Champions League!

    Nach dem 4:1-Sieg von Borussia Dortmund über Athletic Bilbao ist der ÖFB-Teamspieler der einzige BVB-Kicker im Team der Runde. U.a. schafften es Ex-Sturm-Kicker Rasmus Højlund, Nuno Mendes oder Kylian Mbappé in die Top-Elf. Letzter wurde auch zum "Player of the Week" gewählt. 

    "Sabi" spielte für den BVB durch, erspielte die meisten Chancen im gesamten Spiel und gab eine Vorlage - wenn auch ungewollt auf Serhou Guirassy. Der Stürmer fälschte einen Schuss des Österreichers entscheidend ab, weshalb der Treffer auch nicht für Sabitzer zählte.

    Tor für Sabitzer oder nicht? "Keine Ahnung"

    Das komplette Team of the Week der zweiten CL-Runde: 

    Mehr zum Thema

    Dortmund wieder in Torlaune, Sabitzer assistiert

    Dortmund wieder in Torlaune, Sabitzer assistiert

    Champions League - Spielbericht
    6
    Tor für Sabitzer oder nicht? "Keine Ahnung"

    Tor für Sabitzer oder nicht? "Keine Ahnung"

    Champions League
    9
    Sabitzer "heiß" auf Duell mit Ex-Klub

    Sabitzer "heiß" auf Duell mit Ex-Klub

    Deutschland - Bundesliga
    Baumgartner trifft zum Punkt für Leipzig in Dortmund

    Baumgartner trifft zum Punkt für Leipzig in Dortmund

    Deutschland - Bundesliga
    RB Leipzig denkt offenbar an Salzburg-Youngster

    RB Leipzig denkt offenbar an Salzburg-Youngster

    Bundesliga
    31
    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Deutschland - Bundesliga
    18
    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Deutschland - Bundesliga
    10
    Champions League LIVE: Konferenz mit Galatasaray-Liverpool

    Champions League LIVE: Konferenz mit Galatasaray-Liverpool

    Champions League - Spielbericht
    1

    Kommentare