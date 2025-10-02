Nach dem turbulenten 4:4 zum Auftakt der Champions-League-Saison hat Borussia Dortmund am Mittwoch den ersten Sieg einfahren können. Gegen Athletic Bilbao gewann man am 2. Spieltag der Ligaphase mit 4:1 - Spielbericht >>>

Tabelle der Ligaphase >>>

"Wenn du 4:1 zuhause gewinnst, ist das schon mal ein guter Schritt", erklärt Marcel Sabitzer, der von der UEFA als Man of the Match ausgezeichnet wurde, nach dem Spiel bei "Sky". Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 von Bilbao nach einer Stunde wurde es kurzzeitig nochmal heikel, am Ende setzte sich Dortmund jedoch ab - auch weil Sabitzer beim 3:1 von Serhou Guirassy assistierte.

"Hinten raus hatten wir schon ein bisschen zu kämpfen, weil sie etwas Überhand hatten, aber mit zwei Toren zum Schluss war es Gott sei Dank auf unserer Seite", so Sabitzer.

Tor für Sabitzer?

Mit dem 4:1 könne Dortmund sehr gut leben. "Im Endeffekt muss das unser Anspruch sein. Wir haben die Qualität, dass wir das alle drei Tage abrufen müssen eigentlich. Dass es immer wieder Auf und Abs gibt, das ist, glaube ich, relativ normal, aber wir versuchen, Konstanz reinzubringen, die Dinger seriös zu Ende zu spielen", erklärt der ÖFB-Teamspieler.

Nicht bis zuletzt um Punkte zittern zu müssen, wirke sich auch auf den Kräftehaushalt aus. "Wenn wir immer alles seriös zu Ende spielen, tun wir uns auf jeden Fall einen Gefallen."

Dass das Tor zum 3:1 Guirassy zugeschrieben wurde und nicht ihm, störe Sabitzer wenig. Wichtiger seien ohnehin die drei Punkte: "Keine Ahnung - es geht so schnell. Ich schieße einfach, Serhou fälscht ihn dann noch in die andere Richtung ab. Keine Ahnung, wer das entscheidet, aber das Tor ist für uns - das ist das Wichtigste."

Transfer war für Sabitzer "kein Thema"

Dass Sabitzer in Dortmund mittlerweile wieder Leistungsträger ist, sei eine erfreuliche Entwicklung, war die vergangene Saison doch eine schwieriger. Im Sommer wurden deshalb auch Transfergerüchte um den Österreicher laut. Diese seien mittlerweile vollkommen im Keim erstickt.

Auf einen möglichen Transfer angesprochen, meint Sabitzer: "Das ist kein Thema gewesen, ich fühle mich hier wohl. Dass es mal persönliche Auf und Abs gibt, das ist halt so. Letztes Jahr war kein einfaches Jahr. Da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Aber ich habe immer versucht, das Positive zu sehen, immer dranzubleiben. Ich habe in der Vorbereitung Gas gegeben, und wie man sieht, hat das was gebracht. Wenn die Mannschaft dann auch gut spielt, tut man sich selber auch leichter."

Alle Torschützenkönige der Champions-League-Historie

VIDEO: Die größten BVB-Transferflops