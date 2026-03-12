Frust bei Leverkusen: "Glasklar kein Elfmeter"

Bayer 04 Leverkusen und Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal trennten sich am Mittwoch im CL-Achtelfinal-Hinspiel mit einem 1:1-Remis (Spielbericht >>>).

Das Team von Trainer Kasper Hjulmand hatte die Offensive der "Gunners" gut im Griff. Die beste Möglichkeit der Gäste gab es für Gabriel Martinelli, der bei seinem Abschluss an der Querlatte scheiterte (19.). Nach der Pause ging Bayer dank einer einstudierten Eckball-Variante in Führung, Kapitän Robert Andrich war mit dem Kopf zur Stelle (46.).

In der Schlussphase kamen die Engländer jedoch zum Ausgleich. Just Ex-Leverkusener Kai Havertz, der für die letzte Viertelstunde eingewechselt worden war, traf per Strafstoß zum 1:1.

"Früher gab es eine internationale Härte"

Der Elfmeterpfiff des türkischen Schiedsrichters Halil Umut Meler sorgte im Nachgang für Diskussionen. Denn Arsenals Noni Madueke ging bei der Grätsche von Leverkusens Malik Tillman sehr leicht zu Boden.

"Natürlich darf er (Tillman, Anm.) da nicht runtergehen, aber der Kontakt ist schon sehr wenig. Er (Madueke, Anm.) geht auch zwei Sekunden später erst zu Fall. Für mich ist das gar kein Elfmeter", sagte Torschütze Andrich nach dem Spiel in der Mixed Zone. Der Routinier haderte bei "DAZN" zudem mit dem VAR: "Wenn ich das noch zweimal sehe, ist es noch weniger. Warum man da nicht sagt, nimm' es zurück ... Weil das reicht doch nicht."

Ähnlich sah es Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Für mich ist das glasklar kein Elfmeter (…). Früher gab es einmal eine internationale Härte. Heute sind wir davon weit entfernt."

Auch Hjulmand übt Kritik

Der ehemalige Mittelfeldspieler weiters: "Es würde mich schon interessieren, was der Schiedsrichter für einen Kontakt gesehen hat. Nicht einfach auf Verdacht, wenn einer zu Boden sinkt, dass man dann pfeift. Der Schiedsrichter sollte schon was gesehen haben und da habe ich doch Zweifel, dass das so war."

Auch für Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand hätte es in der Szene keinen Strafstoß geben sollen.

"Wenn der Schiedsrichter in der Situation nicht Elfmeter pfeift und dann der VAR checkt, dann ist das kein Elfmeter."