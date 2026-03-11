Der Riesentöter schlägt wieder zu! Bodö demontiert auch Sporting

Die "Wikinger" tun es schon wieder! Der nächste Favorit in der UEFA Champions League reist mit langen Gesichtern aus Norwegen ab: Der Sporting Clube de Portugal wird von Bodö/Glimt mit einem 3:0 heimgeschickt.

Kjetil Knutsens Elf agiert aus einer geordneten Defensive, auch wenn das Spiel früh kurzzeitig ruht, da der portugiesische Offensivakteur Geny Catamo schmerzverzerrt auf dem Rasen behandelt werden muss (4.).

Mitte der ersten Halbzeit nehmen die Offensivaktionen auf beiden Seiten Fahrt auf: Hakon Evjen bringt den ersten gefährlichen Schuss auf das gegnerische Tor, scheitert jedoch an Sporting-Schlussmann Rui Silva (24.). Im direkten Gegenzug taucht Luis Guilherme vor dem norwegischen Tor auf, doch Keeper Nikita Haikin pariert den Versuch souverän (24.).

Bodö schlägt vor der Pause doppelt zu

Nach knapp dreißig Minuten rückt der Video-Schiedsrichter in den Mittelpunkt, als eine Aktion von Georgios Vagiannidis im eigenen Strafraum überprüft wird. Der Unparteiische entscheidet auf Elfmeter für die Gastgeber. Sondre Fet tritt an und verwandelt den Strafstoß eiskalt zur 1:0-Führung (32.).

In der Nachspielzeit schlägt Bodö/Glimt ein zweites Mal zu: Ole Didrik Blomberg bringt den Ball zum 2:0 im Netz unter (45.+1). Auch dieser Treffer hält einer kurzen VAR-Prüfung stand.

Rui Borges' Truppe geht somit mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine, nachdem ein letzter Vorstoß von Luis Guilherme aufgrund einer Abseitsstellung rechtzeitig abgepfiffen wird (45.+5).

Vergebliche Bemühungen und die endgültige Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel drängt Sporting CP sichtlich auf den Anschlusstreffer, findet aber kaum Lücken in der norwegischen Abwehr.

Bodö/Glimt bleibt derweil nach Standardsituationen enorm gefährlich. Patrick Berg serviert einen Eckball punktgenau auf den Kopf von Jostein Gundersen, dessen wuchtiger Abschluss jedoch im letzten Moment von Rui Silva pariert wird (56.).

Auf der Gegenseite verbucht der auffällige Luis Guilherme einen weiteren Torschuss, der abermals in den Armen von Nikita Haikin landet (60.).

Die endgültige Entscheidung fällt schließlich in der Schlussphase der regulären Spielzeit: Nach einer präzisen Vorlage von Jens Hauge befördert Kasper Waarst Högh den Ball zum 3:0 über die Linie (71.). Auch vier personelle Wechsel aufseiten der Portugiesen können das Spielgeschehen nicht mehr drehen.

Ein weiterer Angriff der Hausherren über Jens Hauge verfehlt das Gehäuse nur knapp (83.), während ein später Versuch des eingewechselten Daniel Braganca wegen Abseits gestoppt wird (90.).