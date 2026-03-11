PSG legt daheim gegen Chelsea vor

Paris Saint-Germain gewinnt im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League mit 5:2 gegen den FC Chelsea. Der Titelverteidiger geht mit drei Toren Vorsprung ins Rückspiel und steht mit einem Bein im Viertelfinale.

Schon nach zehn Minuten geht PSG verdient in Führung: Neves legt die Flanke für Barcola ab, der einen wuchtigen Dropkick genau in das kurze Kreuzeck jagt (10.). Fünf Minuten später trifft Dembele aus ähnlicher Position nur die Stange, Torschütze Barcola legt seinen eigenen Alu-Treffer nach (25.).

PSG dominiert die Anfangsphase, kann aber kein zweites Tor nachlegen. Im Gegenteil, Chelsea festigt sich und nutzt einen defensiven Schnitzer der Franzosen zum Ausgleich. Fernandez sieht, dass Gusto auf der rechten Seite der „Blues“ völlig frei ist und schickt ihn in den Sechzehner, PSG-Schlussmann Safonov lässt den folgenden Schuss passieren – 1:1 nach 28 Minuten.

Kvaratskhelia schießt Chelsea K.O.

Kurz vor der Pause gelingt PSG die erneute Führung, Dembele vollendet den Konter im Alleingang und legt den Ball ins lange Eck. Auch diese Führung kann Chelsea mit einem Konter ausgleichen, Fernandez bekommt den Stanglpass von Neto und stellt auf 2:2 (57.).

PSG geht erst dank eines haarsträubenden Fehlers von Chelsea-Schlussmann Jörgensen wieder in Führung, der in der Spieleröffnung einen Fehlpass spielt. Vitinha hebt das Spielgerät über Jörgensen hinweg ins Tor - 3:2 nach 74 Minuten.

Den endgültigen Knockout landet PSG-Joker Kvaratskhelia. Mit einem perfekten Schuss ins Kreuzeck (86.) stellt er auf 4:2, in der Nachspielzeit vollendet er einen Konter zum 5:2-Endstand (90.+3).