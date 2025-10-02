Das Trainerduell zwischen Adi Hütter und Pep Guardiola endet in einem Unentschieden.

Hütter Monegassen erkämpfen sich ein 2:2 gegen Peps Manchester City (Spielbericht>>>).

Die wohl umstrittenste Szene des Spiel war in der 90. Minute, als Monaco nach VAR-Intervention einen Elfmeter zugesprochen bekam und dadurch noch den finalen Ausgleich erzielen konnte.

"Der Schiedsrichter muss entscheiden"

"Gonzalez berührt zuerst den Ball und dann den Gegner ohne Absicht. Ich weiß nicht, ob es ein Elfmeter war, der Schiedsrichter hat entschieden und jetzt ist es, wie es ist. Ich will einfach nicht mehr über spanische Schiedsrichter reden", sagt der spanische Coach der "Citizens" über die Elfmeterentscheidung.

Der Gefoulte selbst, Eric Dier zeigte sich nach der Partie auch unsicher über die Szene: "Es gab definitiv eine Berührung mit meinem Gesicht und dann hängt es ein bisschen davon ab, auf welcher Höhe mein Kopf war. Am Ende muss dann der Schiedsrichter entscheiden."

Monaco-Trainer Adi Hütter zeigt sich sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, vor allem darüber, wie der Sieg zustande kam: "Nach 90 Minuten war der Punkt definitiv verdient. Wir haben eine lange Verletzten-Liste, aber wir haben sehr hart gekämpft und uns schlussendlich das Unentschieden verdient erarbeitet."

Haaland: "Ich bin ins Spiel involviert"

Monacos Verteidigung blieb über einen Großteil des Spiels relativ stabil. Nur Erling Haaland konnte abermals nicht gestoppt werden. Der Starstürmer der "Skyblues" erzielte in seinem 50. Champions-League-Spiel bereits seine Tore 51 und 52 in der Königsklasse. Die 1:0-Führung erzielte Haaland in der 15. Minute mit seinem allerersten Ballkontakt.

Trotz seiner zwei Treffer zeigt sich der Norweger nach der Partie unzufrieden: "Ich fühl mich nicht gut, wir haben den Sieg nicht verdient. Vor allem in der zweiten Halbzeit war unsere Leistung zu schwach, auch meine Leistung. Ich muss die Partie eigentlich frühzeitig klar machen."

Kritik, dass Haaland selbst nicht ins Spiel eingebunden sei, könne er nicht ganz nachvollziehen: "Man muss nicht immer den Ball berühren, um ins Spiel eingebunden zu sein. Ich bin ins Spiel involviert, ich schaffe mit meinen Läufen Räume. Das ist mein Job, den habe ich in der ersten Hälfte gut gemacht, aber dann nicht mehr."