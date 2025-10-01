Am zweiten Spieltag der UEFA Champions League trennen sich die AS Monaco und Manchester City mit einem 2:2-Unentschieden.

In einer packenden Partie bringt Erling Haaland die Elf von Pep Guardiola zweimal in Führung (15., 44.), doch die von Adi Hütter trainierten Monegassen gleichen durch Jordan Teze (18.) und einen späten Elfmeter von Eric Dier (90.) jeweils aus.

Durch das Remis klettert Manchester City auf den achten Tabellenplatz, während Monaco den ersten Punkt in der laufenden Saison einfährt.

Haaland-Doppelpack in dominanter erster Hälfte

Im Stade Louis II geben die Gäste aus England in der ersten Halbzeit klar den Ton an und dominieren mit 67 Prozent Ballbesitz das Geschehen. Folgerichtig trifft Erling Haaland nach Zuspiel von Josko Gvardiol zur frühen Führung für Manchester City (15.).

Die Antwort von Hütters Team lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später gleicht Jordan Teze nach Vorlage von Krepin Diatta zum 1:1 aus (18.). Trotz des schnellen Ausgleichs bleiben die Engländer die spielbestimmende Mannschaft. Kurz vor dem Pausenpfiff ist es erneut Haaland, der nach einer Flanke von Nico O’Reilly per Kopf zur 2:1-Halbzeitführung einnickt (44.).

Monaco kämpft sich zurück und wird belohnt

Nach Wiederanpfiff präsentiert sich ein anderes Bild. Obwohl Manchester City weiterhin mehr vom Spiel hat, agiert Monaco nun zielstrebiger. Die Hausherren kommen zu mehreren Eckbällen, können daraus aber zunächst kein Kapital schlagen.

Die Defensive der Guardiola-Elf scheint dem Druck standzuhalten, doch in der Schlussphase fällt die Entscheidung: Nach VAR-Intervention zeigt Schiedsrichter Jesus Gil Manzano auf den Elfmeterpunkt. Eric Dier tritt an und verwandelt in der neunzigsten Minute souverän zum viel umjubelten 2:2-Endstand.

Für die AS Monaco von Adi Hütter ist der Punktgewinn gegen den englischen Favoriten ein wichtiger Moralschub nach der Auftaktniederlage.

Höjlund wird Matchwinner

Die SSC Napoli gewinnt indes mit 2:1 gegen Sporting Lissabon.

Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund erzielt in Minute 36 das 1:0 für die Italiener. Luis Suarez gleicht in der 62. Minute vom Elfmeterpunkt aus. In der Schlussphase ist es dann erneut Höjlund (79.), der den Napoli-Erfolg fixiert.

Für Napoli sind es die ersten drei Punkte in der aktuellen Champions-League-Ligaphase.

Remis für Juve

Nur einen Punkt gibt es für Juventus Turin.

Das Team aus der Serie A spielt auswärts beim FC Villareal 2:2. Georges Mikautadze bringt Villareal in der 18. Spielminute in Führung, nach der Pause drehen Federico Gatti (49.) und Francisco Conceicao (56.) die Partie. In der 90. Spielminute kann Renato Veiga aber noch einen Punkt für die Hausherren stibitzen.

Während Juve nun bei zwei Remis hält, kann Villareal erstmals anschreiben.

