Holten sich Bayern-Stars absichtlich Gelb? - Konsequenzen drohen

Mit 6:1 beendeten die Bayern das Hinspiel im CL-Achtelfinale bei Atalanta Bergamo mit einem deutlichen Erfolg. Der Sieg hatte aber drei verletzte Spieler zur Folge. Weiters fallen Joshua Kimmich und Michael Olise Gelb-gesperrt zumindest für das Rückspiel aus.

Aufgrund der Höhe des Sieges lag bei den Journalisten die Vermutung nahe, Kimmich und Olise holten sich absichtlich die Gelbe Karte ab, damit sie in ein mögliches Viertelfinale ohne Vorbelastung gehen.

Olise ließ sich in der 77. Minute bei einer Ecke zu lange Zeit, Kimmich führte einen Freistoß sechs Minuten später langsam aus, deutete ihn an, um dann zurückzuziehen. Provozierten die Bayern-Stars jeweils absichtlich eine Gelbe Karte?

Ramos-Geständnis hatte Folgen

Zugeben will Kimmich, dass bei "Prime Video" nicht: "An sich war es unnötig, ich habe nach einer passenden Anspielstation gesucht, man will nicht ins Pressing reinspielen. Ich glaube, wenn jetzt nicht der gegnerische Spieler auf mich zustürmt, gibt er auch nicht die Gelbe Karte. Ich wollte den Ball gerade rausspielen. Am Ende war es zu spät. Es ist ärgerlich."

Ein offenes Geständnis wäre auch nicht schlau gewesen. Sergio Ramos holte sich 2019 im Real-Trikot beim 2:1-Achtelfinalsieg bei Ajax absichtlich Gelb, gab dies zu und erhielt zwei Spiele Sperre. Das zweite Match setzte er aber nicht im Viertelfinale aus, Real flog nämlich im Rückspiel mit einer 1:4-Pleite aus dem Bewerb.

