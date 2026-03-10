Atletico schießt Tottenham im Achtelfinal-Hinspiel ab

Atletico zeigt im CL-Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham eine wahre Machtdemonstration. Die "Colchoneros" besiegen die Spurs mit 5:2

Für Atletico hätte der Abend nicht besser beginnen können. Tottenham-Schlussmann Kinsky rutscht weg, der Ball kommt zu Lookman, dann zu Alvarez und schließlich zu Llorente, der schon in Minute sechs zum 1:0 trifft.

Atletico übernimmt die komplette Kontrolle gegen die Spurs und kommt in der 14. Minute wieder vor das Tor des Heimteams. Diesmal ist es Griezmann, der zum 2:0 erhöht.

Wäre das nicht schon schlimm genug für das Heimteam stellt Alvarez nach einem erneuten groben Fehler von Kinsky nur eine Minute später auf 3:0. Der Tormann wird nach nur 17. Minuten nach einem gebrauchten Tag ausgewechselt.

"Atleti" überwindet auch die Nummer eins

Atletico macht auch mit Vicario im Tottenham-Tor weiter, wo sie aufgehört haben. Griezmanns Freistoß kann der Schlussmann noch abwehren, Le Normand versenkt aber den Abpraller zum 4:0 nach 22 Minuten. Vier Minuten später setzen die Spus ein erstes Lebenszeichen, Porro verkürzt nach einem Schuss ins linke Eck auf 4:1. Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause.

Die zweite Hälfte startet verhältnismäßig ruhig, doch in der 55. Minute ist Madrid wieder in Torlaune. Alvarez vollendet einen Konter mit seinem Doppelpack und netzt zum 5:1 ein. Für die Spurs liegt das Viertelfinale damit in weiter Ferne, sie geben aber nicht auf. Atletico-Torhüter Oblak macht seinerseits einen Fehler beim Herausspielen, Solanke nutzt den Lapsus in der 76. Minute zum 5:2.

Atletico Madrid steht durch diesen klaren Sieg schon mit einem Bein im Viertelfinale der UEFA Champions League.