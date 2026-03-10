Drei Verletzte! Bayern-Kantersieg mit Folgen

Der FC Bayern hat gegen Atalanta Bergamo ein offensives Feuerwerk abgebrannt.

Zum Spielbericht>>>

Im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League fegen die Münchner "La Dea" mit 6:1 aus dem eigenen Stadion. Bei all dem Jubel müssen die Gäste jedoch auch drei Verletzungen hinnehmen.

Davies unter Tränen ausgetauscht

Den Anfang macht Alphonso Davies. Der Kanadier ersetzt zur Pause Konrad Laimer auf der Linksverteidiger-Position und steuert nach einem starken Auftritt sogar das Assists zum 5:0 bei (64.).

Wenig später ist das Spiel für den pfeilschnellen Linksfuß jedoch zu Ende - unter Tränen verlässt Davies das Spielfeld (71.). Der 25-Jährige ist erst kürzlich von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt.

In der Schlussphase verletzen sich zwei weitere Spieler: Der eingewechselte Jamal Musiala greift sich öfters auf den Knöchel und muss in der Nachspielzeit vom Feld. Auch er hat erst kürzlich sein Comeback gefeiert.

Neuer-Ersatz Urbig auch verletzt

Beim Gegentreffer zum 1:6 verletzt sich auch noch Ersatztorhüter Jonas Urbig. Manuel Neuer muss momentan mit einem Muskelfaserriss zusehen - den Bayern gehen langsam die Torhüter aus.

Gar nicht erst zum Einsatz gekommen ist Harry Kane. Der Top-Torjäger hat zuletzt wegen eines Schlags auf die Wade gefehlt.

Trainer Vincent Kompany gibt zumindest im "Sky"-Interview nach Spielende bei Davies und Musiala vorsichtig Entwarnung: "Bei Phonsie (Anm.: Davies) ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Auch mit Hinblick auf die internationalen Spielen verpasst er hoffentlich nicht zu viel. Bei Jamal gehört das zu der Integration (nach der Verletzung) dazu. Manchmal wird er noch etwas spüren."

Bei Urbig sieht es dagegen "nicht gut aus." Näheres lässt der Bayern-Coach aber nicht wissen.