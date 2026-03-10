Später Elfmeter sichert Barca ein Unentschieden gegen Newcastle

Verhältnismäßig ruhiger als in den anderen Stadien verläuft der Abend in England. Newcastle und der Fc Barcelona trennen sich im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 1:1.

Die erste richtige Chance hat Newcastle durch Elange in der 16. Minute. Anschließend wird auf Abseits entschieden.

Kurz darauf trifft Burn beinahe nach einem Eckball ins eigene Tor, der Ball verfehlt den Kasten nur knapp.

Die ganz klaren Möglichkeiten fehlen in der ersten Hälfte noch. Es geht einem mit 0:0 in die Pause. Newcastle kann jedoch mehr Akzente im Spiel setzen.

Zwei späte Tore

Das Heimteam kommt besser aus der Pause, doch die Defensive der Spanier steht bisher gut.

Die erste Chance in der zweiten Halbzeit hat Lewandowski. Er verfehlt das Tor jedoch knapp. In der 66. Minute ist es dann Murphy, der die Chance auf das 1:0 hat. Doch auch er vergibt.

Kurz darauf zappelt der Ball zum ersten Mal im Tor. Joelinton trifft, er steht jedoch im Abseits, somit zählt der Treffer nicht.

Die Erlösung für Newcastle geschieht in der 86. Minute. Barnes trifft schlussendlich verdient per Direktabnahme zum 1:0 für das Heimteam.

Barcelona bekommt jedoch in der 90.+6 nach einem Foul von Thiaw gegen Dani Olmo einen Elfmeter. Lamine Yamal verwandelt diesen souverän zum 1:1-Ausgleich. Mit dem späten Treffer ist die Ausgangslage wieder offen.