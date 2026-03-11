Atalanta BC Atalanta BC ATA FC Bayern München FC Bayern München FCB
Endstand
1:6
0:3 , 1:3
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

"Ich bleibe raus" - So denkt der Bayern-Coach über Konrad Laimer

Vincent Kompany konzentriert sich auf das Sportliche. Für den Österreicher hat er nur Lob über.

"Ich bleibe raus" - So denkt der Bayern-Coach über Konrad Laimer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim FC Bayern München ist ÖFB-Star Konrad Laimer gesetzt. Auch beim 6:1 der Münchner bei Atalanta Bergamo im Hinspiel des Achtelfinals der UEFA Champions League wirkte er mit.

Dabei wird die Situation rundum ihn medial beäugt. Grund sind stockende Vertragsverhandlungen. Der 2027 auslaufende Kontrakt soll verlängert werden. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht, wie auch Sportvorstand Max Eberl bestätigte >>>

Stammplatz ist größtes Kompliment

Nach dem 6:1 spricht auch Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany bei "Sky" über den Salzburger: "Bei mir geht es darum, was die Jungs in der Mannschaft leisten. Was ich im Training sehe. Wenn ich einen Spieler fast immer aufstelle, ist das, das größte Kompliment."

Sportlich gibt es also Lob für Laimer. Zu den stockenden Gesprächen meint der Bayern-Coach: "Es gibt immer wieder Themen, ich bleibe da raus. Die Hauptsache ist, er trainiert gut, dann spielt er auch gut. Alles andere braucht seine Zeit. Es ist wichtig, dass ich diesen Platz gebe."

Mehr zum Thema

Drei Verletzte! Bayern-Kantersieg mit Folgen

Drei Verletzte! Bayern-Kantersieg mit Folgen

Champions League
5
Bayern überrollt Atalanta Bergamo im CL-Achtelfinal-Hinspiel

Bayern überrollt Atalanta Bergamo im CL-Achtelfinal-Hinspiel

Champions League
7
Champions League LIVE: Konferenz mit Atalanta - Bayern

Champions League LIVE: Konferenz mit Atalanta - Bayern

Champions League
Atletico schießt Tottenham im Achtelfinal-Hinspiel ab

Atletico schießt Tottenham im Achtelfinal-Hinspiel ab

Champions League
1
Später Elfmeter sichert Barca ein Unentschieden gegen Newcastle

Später Elfmeter sichert Barca ein Unentschieden gegen Newcastle

Champions League
3
Höchststrafe! Spurs-Goalie wird nach 17 Minuten ausgewechselt

Höchststrafe! Spurs-Goalie wird nach 17 Minuten ausgewechselt

Champions League
3
Galatasaray bezwingt Liverpool im CL-Achtelfinal-Hinspiel

Galatasaray bezwingt Liverpool im CL-Achtelfinal-Hinspiel

Champions League
7

Kommentare

UEFA Champions League Fußball FC Bayern München Atalanta Bergamo Konrad Laimer Vincent Kompany