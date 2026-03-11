"Ich bleibe raus" - So denkt der Bayern-Coach über Konrad Laimer

Beim FC Bayern München ist ÖFB-Star Konrad Laimer gesetzt. Auch beim 6:1 der Münchner bei Atalanta Bergamo im Hinspiel des Achtelfinals der UEFA Champions League wirkte er mit.

Dabei wird die Situation rundum ihn medial beäugt. Grund sind stockende Vertragsverhandlungen. Der 2027 auslaufende Kontrakt soll verlängert werden. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht, wie auch Sportvorstand Max Eberl bestätigte >>>

Stammplatz ist größtes Kompliment

Nach dem 6:1 spricht auch Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany bei "Sky" über den Salzburger: "Bei mir geht es darum, was die Jungs in der Mannschaft leisten. Was ich im Training sehe. Wenn ich einen Spieler fast immer aufstelle, ist das, das größte Kompliment."

Sportlich gibt es also Lob für Laimer. Zu den stockenden Gesprächen meint der Bayern-Coach: "Es gibt immer wieder Themen, ich bleibe da raus. Die Hauptsache ist, er trainiert gut, dann spielt er auch gut. Alles andere braucht seine Zeit. Es ist wichtig, dass ich diesen Platz gebe."