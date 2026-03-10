Johannes Hofer:

Wenn nur Mbappe fehlen würde… Auch Rodrygo fehlt da vorne. Bellingham ist nicht dabei. Und zu allem Überfluss kommt noch die dauerhafte verletzungsbedingte Rotation in der Viererkette dazu. Real mit all seinen Nebengeräuschen gleicht aktuell einem pfeifenden Dampfdrucktopf.

In der Liga setzte es zuletzt zwei Niederlagen gegen Osasuna und Getafe, bei Celta Vigo fixierte Federico Valverde den 2:1-Sieg erst spät in der Nachspielzeit.

Auch wenn der Rekordchampion in der Königsklasse meistens über sich hinauswachsen kann, so spricht aktuell herzlich wenig für die Madrilenen. City hingegen hat seit der überraschenden Niederlage in Bodø Ende Jänner kein Spiel mehr verloren und jagt Arsenal in der Premier League in einem zwischenzeitlich schon verloren geglaubten Titelkampf.

In der K.O.-Phase gibt es das Duell jetzt zum fünften Mal in Folge – für die beiden Teams eine schräge Form der hölzernen Hochzeit. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatten die Königlichen das bessere Ende für sich. Und vergessen wir eines nicht: Einen 15-fachen CL-Sieger sollst du prinzipiell nie abschreiben.



Flo Hager:

Ich stimme zu, dass man die Madrilenen niemals abschreiben darf. Dennoch halte ich Real Madrid ohne den für mich momentan besten Spieler der Welt, Mbappe, für den Außenseiter in diesem Duell.

Vorne macht gefühlt nur Mbappe den Unterschied und hinten ist Real Madrid extrem anfällig. Vielleicht wäre Arbeloa gut beraten, den Älteren den Vortritt zu lassen, anstatt immer wieder auf das junge Innenverteidiger-Duo Hujsen und Asencio zu setzen. Die beide haben für mich (noch) nicht das nötige Niveau für solche Spiele. Aber klar, dafür muss ein Alaba, ein Rüdiger oder Militao mal verletzungsfrei bleiben.

Ich weiß nicht, ob Haaland rechtzeitig fit wird, aber: So oder so ist das Team von Pep Guardiola für mich der eindeutige Favorit.