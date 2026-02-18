Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB Atalanta BC Atalanta BC ATA
Endstand
2:0
2:0 , 0:0
  • Serhou Guirassy
  • Maximilian Beier
NEWS

Emotionale Guirassy-Botschaft bei BVB-Heimsieg

Nach dem Führungstreffer präsentierte der Dortmund-Stürmer eine Botschaft auf seinem Unterhemd. Die Nachricht hat einen emotionalen Hintergrund.

Emotionale Guirassy-Botschaft bei BVB-Heimsieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Serhou Guirassy brachte Borussia Dortmund am Dienstag im Champions-League-Playoff gegen Atalanta Bergamo auf die Siegerstraße.

Dortmund legt mit Heimsieg über Atalanta Achtelfinal-Grundstein >>>

Der Stürmer traf bereits nach drei Minuten per Kopf und bereitete das zweite Tor vor. Nach dem 1:0 zog Guirassy sein Trikot hoch und präsentierte eine Botschaft auf seinem Unterhemd. Darauf stand: "Aissata Guirassy. Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen."

Im Interview nach dem Spiel erklärte der 29-Jährige den Hintergrund. Die Botschaft galt seiner verstorbenen Nichte. "Die Nachricht richtete sich an meinen Bruder, wir stehen ihm alle bei. Es ist momentan eine sehr harte Zeit in der Familie. Aber das Leben geht weiter. Wir werden alle eines Tages sterben", sagte er bei "Prime".

