Emotionale Guirassy-Botschaft bei BVB-Heimsieg

Serhou Guirassy brachte Borussia Dortmund am Dienstag im Champions-League-Playoff gegen Atalanta Bergamo auf die Siegerstraße.

Dortmund legt mit Heimsieg über Atalanta Achtelfinal-Grundstein >>>

Der Stürmer traf bereits nach drei Minuten per Kopf und bereitete das zweite Tor vor. Nach dem 1:0 zog Guirassy sein Trikot hoch und präsentierte eine Botschaft auf seinem Unterhemd. Darauf stand: "Aissata Guirassy. Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen."

Im Interview nach dem Spiel erklärte der 29-Jährige den Hintergrund. Die Botschaft galt seiner verstorbenen Nichte. "Die Nachricht richtete sich an meinen Bruder, wir stehen ihm alle bei. Es ist momentan eine sehr harte Zeit in der Familie. Aber das Leben geht weiter. Wir werden alle eines Tages sterben", sagte er bei "Prime".