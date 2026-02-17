Dembele muss in Champions League verletzt ausgewechselt werden

Ousmane Dembele muss im Hinspiel des Sechzehntelfinals von Paris Saint-Germain gegen die AS Monaco bereits in der 26. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Der Franzose signalisiert sofort, dass es für ihn nicht weitergeht, nachdem er ein Problem verspürt.

Dembele ist bereits im Herbst wegen einer Oberschenkelverletzung und einer Wadenverletzung mehrere Wochen verletzt ausgefallen.