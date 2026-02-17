Ex-Bulle Köhn hält Elfmeter: PSG dreht Partie in Monaco trotzdem

Paris Saint-Germain gelingt ein Sieg der Moral!

Der Titelverteidiger gewinnt das Hinspiel in den Playoffs für das Achtelfinale der UEFA Champions League auswärts bei Ligarivale AS Monaco mit 3:2.

Und das, obwohl die Hausherren perfekt in die Partie starten und brutale Effizienz zeigen: Zweimal steht Balogun richtig, zweimal trifft der Stürmer der Monegassen (1./18.).

In den ersten knapp 28 Minuten läuft nahezu alles gegen PSG. Nach dem frühen Doppel-Schock scheitert dann auch noch Vitinha mit einem Foulelfmeter an Ex-Salzburg-Torhüter Köhn (22.).

Zudem muss Superstar Dembele verletzt vom Feld.

PSG dreht auf

Doch der Hauptstadtklub lässt sich davon nicht unterkriegen und der eingewechselte Doue sorgt mit Hilfe der Innenstange für den Anschlusstreffer (29.). Kurz vor der Pause gelingt dann Hakimi auch noch der Ausgleich (41.).

Kurz nach dem Seitenwechsel schwächt sich Monaco selbst. Golovin sieht nach VAR-Check für ein Foulspiel die Rote Karte (48.). In Überzahl dominiert die Enrique-Elf die Partie klar und erzielt dank Doue auch noch den Siegtreffer (67.).

Vor dem Rückspiel im Prinzen-Park hat PSG damit die klar bessere Ausgangssituation.