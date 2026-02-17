NEWS

Wirbel um Vini! Benfica gegen Real kurzzeitig unterbrochen

Nach dem Tor zur Führung für Real kommt es zu unschönen Szenen auf dem Feld.

Wirbel um Vini! Benfica gegen Real kurzzeitig unterbrochen Foto: © GETTY
Wirbel um Vinícius Júnior!

Nach einem sehenswerten Treffer von der linken Strafraumseite ins lange Kreuzeck jubelt der Brasilianer ausgelassen – sehr zum Missfallen der Fans im Estádio da Luz. Das gesamte Stadion quittiert die Szene mit lautstarken Pfiffen, der Schiedsrichter zeigt dem Flügelspieler wenig später die Gelbe Karte.

In der Folge kommt es offenbar zu einem Wortwechsel mit Benficas Prestianni. Fabrizio Romano schreibt, dass der Argentinier ihn "Monkey" genannt haben soll. Der Argentinier hatte dabei sein Trikot über seinen Mund.

Vinícius sucht daraufhin sofort das Gespräch mit dem Referee, das Spiel ist für mehrere Minuten unterbrochen. Rudelbildungen sorgen zusätzlich für Hektik auf dem Platz.

Nach knapp zehn Minuten kann die Partie schließlich fortgesetzt werden. Jeder Ballkontakt von Vinicius Junior wird in der zweiten Hälften mit lautstarken Pfiffen begleitet.

