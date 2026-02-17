Mourinho-Rot und Vini-Drama! Real siegt knapp gegen Benfica

Real Madrid gewinnt das Hinspiel im Sechzehntelfinale gegen Benfica Lissabon mit 1:0.

Die erste Halbzeit gestaltet sich zunächst als offener Schlagabtausch. Real meldet sich in der zehnten Minute durch Kylian Mbappe an, scheitert aber an Torhüter Anatoliy Trubin.

Nach einer Viertelstunde erhöhen die Portugiesen kurzzeitig den Druck: Vangelis Pavlidis (15.) per Kopf, Andreas Schjelderup (16.) und Fredrik Aurnses finden ihren Meister in der Real-Abwehr beziehungsweise Thibaut Courtois.

Kurz vor dem Pausenpfiff drängt Arbeloas Team auf die Führung, doch Mbappe (44.) und Arda Güler (45.+1) scheitern an Trubin – torlos geht es in die Kabinen.

Vinicius trifft zur Führung

Nach Seitenwechsel erzielt Vinicius Junior den Führungstreffer zum 0:1 (50.), was der Brasilianer ausgelassen bejubelt.

Daraufhin kommt es zu unschönen Szenen: Rudelbildungen und ein mutmaßlicher rassistischer Vorfalls überschatten das Spielgeschehen (hier nachlesen >>>).

Nach einem weiteren Foul von Vinícius Júnior in der 89. Minute, der im Zuge seines Torjubels bereits verwarnt worden ist, kochen die Emotionen erneut hoch. José Mourinho beschwert sich lautstark an der Seitenlinie – und sieht schließlich die Gelb-Rote Karte.

In einer hektischen Schlussphase bleiben weitere Tore aus.