Arbeloa über Vinicius-Vorfall: "Das müssen Sie Prestianni fragen"
Ein mutmaßlicher Rassismus-Vorfall überschattet die CL-Partie zwischen Benfica und Real. Nun äußert sich Real-Trainer Arbeloa über die Szenen nach dem Führungstor.
Ein turbulentes Sechzehntelfinalhinspiel endet mit einem knappen Sieg für Real Madrid (zum Spielbericht >>>) – doch Vorfälle in der 50. Minute überschatten das Spielgeschehen.
Mutmaßlich soll Vinícius Júnior von Benfica-Flügelspieler Gianluca Prestianni rassistisch beleidigt worden sein.
Nach dem Interview reagiert Real-Trainer Alvaro Arbeloa ausweichend: "Das müssen Sie Prestianni fragen, was er zu Vinicius Junior gesagt hat!"
Auch auf die Frage was Vinicius ihm erzählt hat, antwortet er: "Fragen Sie Prestianni!"