Arbeloa über Vinicius-Vorfall: "Das müssen Sie Prestianni fragen"

Ein mutmaßlicher Rassismus-Vorfall überschattet die CL-Partie zwischen Benfica und Real. Nun äußert sich Real-Trainer Arbeloa über die Szenen nach dem Führungstor.

Ein turbulentes Sechzehntelfinalhinspiel endet mit einem knappen Sieg für Real Madrid (zum Spielbericht >>>) – doch Vorfälle in der 50. Minute überschatten das Spielgeschehen.

Mutmaßlich soll Vinícius Júnior von Benfica-Flügelspieler Gianluca Prestianni rassistisch beleidigt worden sein.

Nach dem Interview reagiert Real-Trainer Alvaro Arbeloa ausweichend: "Das müssen Sie Prestianni fragen, was er zu Vinicius Junior gesagt hat!"

Auch auf die Frage was Vinicius ihm erzählt hat, antwortet er: "Fragen Sie Prestianni!"

