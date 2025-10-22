CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

43 Tore in neun Spielen, das macht einen Schnitt von 4,77 Treffern pro Partie.

So hoch war dieser Wert an einem einzigen Abend in der UEFA Champions League noch nie - und das, obwohl es mit Kairat Almaty gegen Paphos auch ein 0:0 gab.

Damit wurden die 3,94 Durchschnittstore des ersten Spieltags im Jahr 2000 weit übertroffen.

Zwar gab es in absoluten Zahlen zwei Tage mit mehr Toren, allerdings auch jeweils mit deutlich mehr Spielen: Am 29. Jänner dieses Jahres wurden 64 Tore geschossen (Schnitt 3,56), mit 18 Spielen allerdings auch doppelt so viele Matches absolviert. Auch die 44 Tore des 1. Oktober 1997 (Schnitt 3,67) wurden in zwölf Spielen erzielt.

Damit der Rekord des trefferreichsten Spieltages fällt, braucht es in den neun ausstehenden Spielen am Mittwochabend noch 25 Tore. Dann wären die 67 Treffer des fünften Spieltags 2024/25 geknackt.

Auch Erling Haaland hat seiner Sammlung einen weiteren Rekord hinzugefügt: Sein 1:0 beim 2:0-Sieg Manchester Citys in Villarreal bedeutete, dass er in zwölf Pflichtspielen en suite treffen konnte. Das gelang bisher nur Cristiano Ronaldo.