NEWS

CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

Der Norweger stellt eine Bestmarke von Cristiano Ronaldo ein. Den Torregen in den neun Partien des Dienstags gab es in dieser Form noch nie.

CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

43 Tore in neun Spielen, das macht einen Schnitt von 4,77 Treffern pro Partie.

So hoch war dieser Wert an einem einzigen Abend in der UEFA Champions League noch nie - und das, obwohl es mit Kairat Almaty gegen Paphos auch ein 0:0 gab.

Damit wurden die 3,94 Durchschnittstore des ersten Spieltags im Jahr 2000 weit übertroffen.

Zwar gab es in absoluten Zahlen zwei Tage mit mehr Toren, allerdings auch jeweils mit deutlich mehr Spielen: Am 29. Jänner dieses Jahres wurden 64 Tore geschossen (Schnitt 3,56), mit 18 Spielen allerdings auch doppelt so viele Matches absolviert. Auch die 44 Tore des 1. Oktober 1997 (Schnitt 3,67) wurden in zwölf Spielen erzielt.

Damit der Rekord des trefferreichsten Spieltages fällt, braucht es in den neun ausstehenden Spielen am Mittwochabend noch 25 Tore. Dann wären die 67 Treffer des fünften Spieltags 2024/25 geknackt.

Auch Erling Haaland hat seiner Sammlung einen weiteren Rekord hinzugefügt: Sein 1:0 beim 2:0-Sieg Manchester Citys in Villarreal bedeutete, dass er in zwölf Pflichtspielen en suite treffen konnte. Das gelang bisher nur Cristiano Ronaldo.

Mehr zum Thema

Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Champions League
32
EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

FIFA WM
Newcastle schickt Mourinho mit leeren Händen heim

Newcastle schickt Mourinho mit leeren Händen heim

Champions League
2
Arsenal erteilt Atletico eine Lehrstunde

Arsenal erteilt Atletico eine Lehrstunde

Champions League
Neun Tore! PSG schießt Leverkusen ab

Neun Tore! PSG schießt Leverkusen ab

Champions League
14
Trotz Eigentor! BVB schnappt sich Auswärtssieg in Kopenhagen

Trotz Eigentor! BVB schnappt sich Auswärtssieg in Kopenhagen

Champions League
Klare Sache: Inter fertigt Florucz-Team Saint-Gilloise ab

Klare Sache: Inter fertigt Florucz-Team Saint-Gilloise ab

Champions League
Kommentare

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Erling Braut Haaland